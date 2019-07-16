«Опубликованные в российских СМИ снимки задержания подозреваемых в убийстве российского спортсмена Сергея Чуева граждан Таджикистана с разорванными сзади брюками и спущенными трусами должны получить правовую оценку Генпрокуратуры России», - заявил сегодня на пресс-конференции Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.
Он подчеркнул, что сразу после появления в СМИ этих снимков он направил официальный запрос в адрес Генпрокурора России Юрия Чайки.
«Мы просим российскую сторону дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, которые задерживали таджикских граждан, и привлечь к ответственности лиц, нарушивших их права», - отметил Рахмон.
Далее он подчеркнул, что любое преступление должно расследоваться в рамках действующего законодательства страны пребывания и международных нормативно-правовых актов в сфере защиты прав человека без ущемления общепринятых прав и оскорбления человека.
Напомним, 8 граждан Таджикистана – уроженцев Матчинского района Согдийской области арестованы до 8 августа по подозрению в убийстве российского спортсмена, мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
По данным следствия, Чуев был убит в ночь на 8 июня. Спортсмен шел с девушкой по парку на Южнобутовской улице, когда к нему обратились двое подростков с жалобой на нескольких человек, мешающих им пройти. Чуев вступился за подростков. Началась драка, спортсмен упал с моста в пруд вместе с одним из нападавших, который продолжал бить спортсмена в воде. Мастер спорта утонул.
По подозрению в убийстве были арестованы 8 граждан Таджикистана. А в российских СМИ появилось фото их ареста, где все задержанные стояли со спущенными штанами.
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