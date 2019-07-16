Скончавшиеся 7 июля во время этапирования из Худжанда и Истаравшана в Душанбе 14 заключенных однозначно отравились, сообщил сегодня журналистам Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

Однако, по его словам, экспертам еще не удалось выяснить, чем отравились заключенные - хлебом или другой пищей.

«Ответственно заявляю, что ни один из заключенных не скончался от побоев, у них не было следов травм или насилия», - заявил Генпрокурор.

Он также отметил, что ранее были зафиксированы факты пищевого отравления заключенных в тюрьмах городов Куляб, Хорог.

«Но тогда не было летальных исходов», - сказал он.

Напомним, по данным Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции Таджикистана, из Худжанда и Истаравшана 7 июля на трех специализированных автомашинах в города Душанбе, Нурек и Яванский район были этапированы 128 заключенных, из которых 8 - женщины.

Колона автомашин под усиленной охраной в полдень 7 июля выехала из Худжанда и прибыла в Душанбе в 18 часов 20 минут.

По данным ГУИУН, в местечке Майхура Варзобского района один из заключённых раздал 3 буханки хлеба 16 заключённым. После его употребления через полчаса у них началась тошнота, головокружение и рвота. В итоге 14 из 16 заключенных скончались.

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