В душанбинском парке Молодежное озеро начала работать зона свободного доступа в интернет компании «МегаФон Таджикистан».

Молодежное озеро – третий парк столицы, где МегаФон Таджикистан организует Wi-Fi-зоны для бесплатного мобильного доступа к любым интернет-ресурсам.

Ранее аналогичные стелы были установлены в других популярных парках – имени Садриддина Айни и Ахмади Дониш. Планируется запуск еще в двух.

«Лето корректирует наши планы. Увидев, сколько жителей Душанбе приходят на берега озера, чтобы в жаркие июльские дни найти здесь прохладу, мы решили именно здесь запустить новую зону Wi-Fi. Теперь проводить время в парке можно и с удовольствием, и с пользой – например, проверяя со смартфона рабочую почту или просматривая фильмы в приложении «Арбуз ТВ»», – комментирует директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП Парвиз Давлятов.

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