АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
- Учебно-образовательная программа «T-MBA» при партнерстве с Puzzle Coworking начинает набор на курсы по Международной Программе для желающих начать и развивать собственный бизнес. Длительность курса – 1.5 месяца. Занятия будут проходить по субботам с 14:00 до 18:00 и по воскресеньям с 11:00 до 16:00. Подробности по телефону (+992) 88 881 51 15.
- В городе Кванджу (Южная Корея) проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Таджикистан на этих соревнованиях представляют 4 спортсмена.
- В Минске эксперты стран СНГ завершат работу над проектом Обращения глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в ВОВ
– В рамках полугодовых итогов встречу с журналистами сегодня проведут Генпрокуратура, Минюст, Комитеты по местному развитию, охраны окружающей среды и служба по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 ИЮЛЯ
1945 – США провела испытание первой атомной бомбы.
1935 – Состоялась первая комсомольская экспедиция на Памир.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 ИЮЛЯ
1900-1967 – Родился оперный певец, Заслуженный артист Таджикистана Залмон Муллокандов.
1947-2009 – Родился доктор экономических наук Дона Гулмирзоев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 39-44 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла.
По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 40-42 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 40-42 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.
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