Все силовые ведомства Узбекистана - министерства обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, а также Службы госбезопасности и Национальной гвардии - теперь будут иметь свои специализированные лицеи для подготовки кадров.
Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании военно-академических лицеев «Темурбеклар мактаби» («Школа Тамерлана») при них, сообщает ИА "Фергана".
«Темурбеклар мактаби» создадут на базе уже существующих лицеев и колледжей. Каждый из них будет прикреплен к соответствующему высшему образовательному учреждению или высшему специализированному образовательному учреждению того или иного ведомства.
«Школы» будут адаптировать программу вузов для учащихся и воспитывать их в духе, присущем определенной ведомственной структуре. Действовать они начнут со следующего учебного года (2020/2021). Поступить туда смогут мальчики после 9-го класса. Для этого необходимо пройти конкурсный отбор, который состоит из военно-профессионального отбора и тестовых испытаний. Без экзаменов в лицей будут приниматься победители республиканских и международных олимпиад, дети военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и служащих спасательных подразделений МЧС, погибших и получивших увечья при исполнении служебных обязанностей, а также сироты, оставшиеся без попечения родителей.
При поступлении в военные вузы выпускники «Темурбеклар мактаби» получат дополнительные баллы: к набранным ими на экзаменах ГЦТ (Государственный центр тестирования при Кабмине) каждый получит еще 30% от набранных баллов.
При поступлении в другие вузы - 15%. Выпускники, закончившие «Темурбеклар мактаби» с отличием, смогут поступить в вуз, к которому прикреплен их лицей, без экзаменов. Достаточно будет лишь получить зачет по физподготовке.
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