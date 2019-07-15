С 2012 года, уже на протяжении 7 лет, компания Tcell традиционно поддерживает паломников в Священном Хадже, предоставляя им возможность не тратить огромные средства в роуминге, совершая дорогие междугородние звонки. В прошлом году, более 2000 паломников оценили надежность роуминга от Tcell! И сейчас, Tcell в очередной раз, на период с 15 июля по 15 сентября 2019 года, снизил цены на роуминг в Саудовской Аравии!

Все, что требуется для выгодной и надежной связи с домом во время поездки – взять с собой домашнюю сим-карту Tcell и подключиться к местному мобильному оператору Ettihad Etisalat (MOBILY) в Саудовской Аравии.

Подключить роуминг от Tcell очень легко: необходимо набрать команду *607*1# до выезда из страны. А в случае возникающих вопросов по связи – в приложении Tcell Chat абоненты могут оперативно оставлять заявку/жалобу и получать ответы на вопросы напрямую от службы поддержки Tcell!

На период с 15 июля по 15 сентября 2019 года, в роуминге на территории Саудовской Аравии вступают в силу следующие тарифы:

Все входящие звонки – 2,20 сомони/мин;

Исходящие вызовы в Таджикистан – 4,20 сомони/мин;

СМС – 0,70 сомони;

Интернет – 1,00 сомони/Мб

В роуминге также действует услуга «Позвони Домой», которая позволяет осуществлять исходящие звонки по существенно сниженным ценам:

Услуга «Позвони домой» *135*992[номер абонента Tcell]# - 2,20 сомони/мин.

Для Tcell, поддержка сограждан, отправляющихся в такое важное путешествие – это важная социальная функция. Ведь Священный Хадж является очень важным и значимым для паломников, он вдохновляет и укрепляет веру в их сердцах, воспитывает и учит благодетельности.

В такой поездке, как никогда, нужна связь с домом – с родными, близкими и друзьями на Родине. В прошлом году, во время паломничества, услугами роуминга Tcell со сниженными тарифами воспользовались более 2000 паломников! За время нахождения в Хадже, паломники совершили и приняли более 50 000 звонков, и освоили возможность использования Интернета в роуминге благодаря предоставленным выгодным тарифам!

И это еще не все преимущества использования роуминга от Tcell! При использовании услуг роуминга в течение календарного месяца на сумму 100 и более сомони, абоненты автоматически становятся участниками роуминг-кампании «Фиолетовый чемодан»! Розыгрыши среди участников будут проводиться каждый месяц, не позднее 15 числа, при помощи генератора случайных чисел, который определит обладателей стильных фиолетовых чемоданов! А в конце роуминг-кампании победителей розыгрыша ждет еще один сюрприз – возможность выиграть путевку в одно из туристических направлений!

Компания Tcell желает паломникам искреннего стремления, укрепления веры в сердцах и изменений в лучшую сторону!

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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