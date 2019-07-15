Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Заробиддин Файзуллозода поручил руководству таджикско-китайского золотодобывающего предприятия «Пакрут» двукратно увеличить переработку руды.
«Для увеличения объема производства продукции министр поручил руководству предприятия повысить переработку руды с 660 тысяч тонн до 1 млн 320 тысяч тонн в год», - передает пресс-служба Минпрома по итогам визита Файзуллозода в СП «Пакрут». СП расположено в Рамитском ущелье города Вахдат.
Министр ознакомился с процессом разработки месторождения и получения из руды металла, а также условиями работы и проживания работников.
Генеральному менеджеру ООО «Пакрут» Чжану Гану министр поручил устранить существующие недостатки.
В частности, было поручено наладить делопроизводства на трех языках: таджикском, русском и китайском, а также соблюдать все соответствующие законы страны и технику безопасности.
Руководству СП было предложено ввезти и установить новые технологии для увеличения производства, и таким образом, внести вклад в осуществлении четвертой стратегической цели государства – «Интенсивная индустриализация страны».
Полный пакет акций ООО «Пакрут» с 2014 года принадлежать китайской корпорации China Nonferrous Metal International Mining Co., Ltd.
О выпуске первых золотых слитков из руды, добытой на месторождении Пакрут, китайская корпорация сообщила в самом начале 2017 года.
Первые же образцы аффинированного золота на этом предприятии были получены осенью 2015 года, и это было сделано в целях испытания оборудования.
В 2017 году золотоносный рудник Пакрут пострадал от снежных лавин: заводским установкам был нанесен значительный ущерб, что привело к приостановке работы предприятия.
Производство обогатительной фабрики было восстановлено только во втором квартале прошлого года, и 1 июля плавильный завод выпустил золотые слитки.
В прошлом году корпорация CNG заявила о вложении дополнительных $70 млн в разработку «Пакрута». До этого компания вложила в рудник более $180 млн.
Срок полученной CNG лицензии на разработку рудника Пакрут истекает в 2030 году. До этого китайская корпорация планирует произвести 857 тыс. унций золота и 123 тыс. унций серебра.
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