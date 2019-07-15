Если жители до 15 августа не успеют перерегистрировать сим-карты по ID-паспортам образца 2014 года, срок постановления, возможно, продлят. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Служба связи Илхом Атоев.

«Если до августа не решиться вопрос перерегистрации сим-карт, мы можем обратиться в МВД с просьбой о продлении срока», - сообщил Атоев.

Он подчеркнул, что правительство не давало указаний об отключении сим-карт незарегистрированных абонентов.

«По состоянию на 11 июля всего 1 млн. 880 тыс. абонентов перерегистрировали свои сим-карты на ID-паспорта. Более 4 млн сим-карт ещё не зарегистрированы по новым паспортам», - сообщил он.

По данным Службы связи, количество мобильных абонентов в Таджикистане составляет более 6,4 млн., но из них активны только 4,8 млн. сим-карт. А число абонентов стационарных телефонов составляет более 366 тыс., из которых активны более 90 тыс.

Напомним, согласно постановлению правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» (от 30 апреля 2016 года), которое вступило в силу 15 февраля, все абоненты сотовых операторов должны перерегистрировать свои сим-карты по ID-паспорта образца 2014 года. То есть, если у вас паспорт старого образца (выданного до 2014 года), то вы должны заменить его на новый, а потом на него зарегистрировать свой номер.

В связи с этим в паспортных столах образовались огромные очереди. МВД официально заявил, что может выдать только 50 тыс. ID-паспорта в месяц. Позже МВД продлил рабочий день паспортных отделов до 22:00, чтобы граждане успели перерегистрировать свои сим-карты до 15 августа.

Также по данному постановлению гражданам Таджикистана запрещается иметь более двух сим-карт от всех мобильных операторов. Другие материалы по теме перерегистрация сим-карт прочитайте в нашем сюжете: «В Таджикистане новая перерегистрация сим-карт».

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