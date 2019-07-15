По данным КЧС, селевой поток сегодня рано утром прошелся по землям района Сангвор.

«В настоящее время в районе находится комиссия во главе с первым зампредседателя КЧС Рустамом Шохиен. Комиссия на месте контролирует ситуацию, туда доставлена вся необходимая техника», - сказала «АП» руководитель пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи.

По ее словам, в настоящее время еще неизвестно, сколько земель и хозяйств пострадали.

«Самое главное нет жертв среди населения, - отметила она. – И скот местных жителей тоже не пострадал».

Радио Озоди опубликовало видео, где сель сносит мост.

Напомним, что в настоящее время на территории Таджикистана в связи с затоком сухого жаркого иранского воздуха через территории Туркменистана и Узбекистана, дневная температура воздуха в северных и центральных районах повышается до 40-43 тепла, в южных районах до 44-46 тепла.

В связи с повышенным температурным фоном в предгорных и горных районах РРП, Согдийской области и западных районах ГБАО возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков.

В этот период на реках Пяндж, Вахш, Заравшан и их притоках ожидается резкое повышение уровня воды и возможен размыв берегов.

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