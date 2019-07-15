В Таджикистане впервые за все годы независимости приняли закон «О военном положении». Правительство Таджикистана подписал закон 20 июня текущего года.

Ранее выступая перед депутатами нижней палаты парламента, первый заместитель министра обороны РТ Эмомали Собирзода отметил, что законопроект разработан с целью создания правовой основы для проведения мероприятий по защите Таджикистана в военное время, предотвращения агрессии или угрозы агрессии против республики и укрепления оборонной мощи страны.

Текст закона опубликован в Централизованном банке правовой информации на сайте министерства юстиции.

Мы просмотрели его и предлагаем вам тоже ознакомиться с некоторыми его аспектами.

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