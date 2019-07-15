Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Таджикистане отвечает на вопросы «Азия-Плюс».

- Господин посол, Турция была в числе первых стран, признавших независимость Таджикистана 27 лет назад. Как Вы оцениваете состояние отношений между нашими странами на сегодняшний день?

- Наши двусторонние отношения с Таджикистаном находятся в постоянном развитии. Даже в годы гражданской войны наше посольство продолжало работать, прилагая все усилия по укреплению турецко-таджикских отношений. Визит президента Сулеймана Демиреля в Таджикистан в 1995 году, в тяжёлые дни гражданской войны, вспоминается до сих пор и является конкретным примером того, как мы дорожим этими отношениями.

Сегодня мы видим, что между Турцией и Таджикистаном установлен широкий диапазон отношений. В сфере экономики и торговли сегодня Турция находится среди главных партнеров Таджикистана. Культурное взаимодействие между нашими народами сохраняет свою жизнеспособность посредством туризма, образования и турецких сериалов. Несомненно, важную роль в достижении этого уровня сотрудничества играет взаимная политическая воля наших руководителей. С созданием Совета по сотрудничеству во время официального визита уважаемого президента Рахмона в Турцию в 2012 году усиленно поддерживается политический диалог, институализированный на самом высоком уровне. Недавний визит в Таджикистан президента Эрдогана в связи с участием в саммите СВМДА в прошлом месяце, был продуктивным с точки зрения определения на высоком уровне направления наших отношений. Мы ожидаем, что предстоящее заседание Совета по сотрудничеству станет поводом для новых шагов, которые продвинут вперёд наши отношения.

- Вы отметили, что Турция является важным экономическим и торговым партнером Таджикистана. А в каком направлении эти отношения могут развиваться дальше? Какие дополнительные шаги надо предпринять для развития этого сотрудничества?

- Торгово-экономическое сотрудничество составляет самую динамичную часть наших отношений с Республикой Таджикистан. Мы рады видеть, что сегодня наши предприниматели с каждым днем расширяют области деятельности; посредством своих инвестиционных проектов создают новые рабочие места и занимают пространство на рынке Таджикистана качеством турецкой продукции и услуг. Об этом свидетельствуют цифры. Турция является пятым крупным инвестором в Таджикистане с общим объёмом инвестиций свыше $200 млн. за последние 10 лет. А в прошлом году по инвестициям Турция заняла второе место после Китая. Сегодня автобусы «АКIА», которые мы видим на улицах Душанбе, являются продукцией, созданного совместного турецко-таджикского завода по монтажу автобусов «AKİA-AVESTO». Среди наших важных инвестиций находятся завод компании «Нушокихои Кока-Кола», магазины одежды «LC Waikiki» и «DeFacto», мебельный магазин «Alfemo» в Душанбе, заводы «Ak-Pa Alüminyum» и «Silcoat Boya» в Худжанде. Кроме того, успешно осуществляют свою деятельность многочисленные малые и средние предприятия. Похожую позитивную картину мы видим и в наших торговых отношениях. С годовым внешнеторговым оборотом в 400 миллионов долларов, Турция является четвертым крупным торговым партнером Таджикистана. А в экспорте Таджикистана Турция заняла первое место.

Естественно, потенциал сотрудничества в этой сфере намного больше. Диверсификация наименований экспортируемых в нашу страну товаров Таджикистаном, являющимся важнейшим партнером Турции в поставке хлопка и алюминия, упростило бы достижение цели – 1 миллиард долларов в товарообороте. Такую цель мы наметили и для инвестиций. Турецкие предприниматели могут содействовать развитию сельскохозяйственной индустрии Таджикистана, передавая свой опыт в таких сферах, например, как тепличное хозяйство, переработка и упаковка продуктов питания, оросительные системы. Подобный вклад Турция может внести и в развитие инфраструктуры транспорта и энергетики. Наши компании, которые осуществили проекты на общую сумму приблизительно 600 миллионов долларов в подрядном секторе в Таджикистане, готовы своими новыми проектами продолжать поддерживать развитие Таджикистана. В этом же направлении, мы планируем укрепить транспортные связи между нашими странами, увеличить количество авиарейсов турецких и таджикских авиакомпаний, начать осуществление грузовых авиаперевозок. Для достижения этой цели мы стараемся максимально воспользоваться и существующими механизмами, прежде всего Межправительственной комиссией, проведение заседания которой предусматривается нами в этом году.

- Как развиваются отношения между Турцией и Таджикистаном в области безопасности?

- Хочу отметить, что в области безопасности между соответствующими инстанциями наших стран существует тесный диалог и сотрудничество. Имеющиеся механизмы стабильно работают. Пример этому – недавнее проведение в Анкаре заседания Совместной комиссии, где обсуждались вопросы безопасности.

Турция и Таджикистан являются странами, генерирующими безопасность и стабильность в трудных географических условиях. Перед нами – схожие угрозы безопасности. Годами мы боремся с различными террористическими группировками. 15 июля 2016 года мы получили горький опыт попытки государственного переворота, который подобным образом Таджикистан пережил в 2015-м году. Поэтому, мы с Таджикистаном хорошо понимаем друг друга. В нашей стране мы не привечаем какие-либо формирования, которые могут нанести вред Таджикистану.

С другой стороны, мы стараемся предостеречь наших таджикских друзей об угрозе зарубежных структур террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), ответственной за попытку государственного переворота в Турции. Турция заплатила высокую цену в борьбе с этой организацией, просочившейся в ключевые структуры государства. Потеря 251 мирного гражданина, бомбардировка военными самолетами основных государственных органов, включая здание Парламента и президентский комплекс, предпринятая попытка покушения на жизнь президента во время попытки государственного переворота – стали травмой для страны. Мы не хотим, чтобы страны, в которых функционирует FETÖ, заплатили такую же цену. К сожалению, FETÖ до сих пор вербует сторонников по всему миру посредством своих школ, старается создавать и расширять свое влияние на общественное мнение, через свои СМИ, НПО и компании. Поэтому, своевременное осознание угрозы и закрытие лицеев FETÖ властями Таджикистана стало правильным шагом в плане обеспечения своей внутренней безопасности. Сегодня принятие подобных шагов и другими странами, показывает начало осознания опасности, создаваемой FETÖ. Мы будем и дальше стараться, чтобы угроза стала понятной и тем странам, в которых до сих пор существует эта террористическая организация.

- Наши страны объединяют наследие великого Руми и многовековые культурные связи. Какие меры могут быть предприняты для укрепления этих связей? Как Вы думаете, почему турецкие сериалы так полюбились таджикской аудитории?

- Как Вы отметили, турецкий и таджикский народы очень близки друг к другу. Мы имеем общую мировую ценность - Мевляна, который родился на таджикской земле, а жил и творил в Анатолии. Мы разделяем похожие семейные ценности и традиции. По-моему, эта культурная близость является основным фактором популярности турецких сериалов в Таджикистане. Если даже таджикские зрители никогда не видели Турцию, все равно могут почувствовать эту близость, посредством турецких сериалов, открывая для себя общие стороны с турецкими людьми. Одной из основных деятельностей Посольства является укрепление общественных связей и обеспечение лучшего познания нашими народами друг друга. Например, с этой целью в последующие месяцы мы планируем провести «Неделю турецкого кино» в различных городах Таджикистана. Чтобы продолжить эти усилия на институциональной основе, в более долгосрочной перспективе мы хотим открыть культурные центры в наших странах. По этому вопросу мы продолжаем работать с таджикскими инстанциями.

- Таджикистан объявил 2019-2021 годы периодом развития села, туризма и народных ремесел. Общеизвестно, что Турция является одним из мировых лидеров в сфере туризма. Каковы перспективы сотрудничества Таджикистана и Турции в этой отрасли?

- Вы правы, Турция имеет большой опыт в сфере туризма и развитой туристической инфраструктурой. Только в прошедшем году мы приняли около 46 миллионов туристов. В этой связи, Турция может стать важным партнером Таджикистана в развитии сферы туризма. До сегодняшнего дня нами были выполнены работы по развитию этой области посредством проектов Турецкого Агентства по развитию и координации (ТИКА).

Кроме того, за последние годы в летний период наблюдается рост числа граждан Таджикистана, работающих на основании официального разрешения на туристических объектах Турции. Мы придаём этому большое значение, как передаче опыта в сфере туризма, пусть и в небольших размерах. Мы можем укрепить наше сотрудничество в этой сфере и с точки зрения инвестиций и перенести его на всесторонний и систематический уровень. С другой стороны, мы также желаем увеличить и двусторонние туристические поездки в рамках сотрудничества в этом секторе. Мы уверены, что применение безвизового режима в отношении турецких граждан, как мы это сделали для таджикистанцев, увеличение частоты рейсов авиакомпаний THY и Somon Air, вхождение новых компаний в таджикский рынок - внесут значительный вклад в развитие сотрудничества в этой сфере. Увеличение двусторонних туристических поездок также послужит укреплению связи между нашими народами.

- Мы знаем, что Турция оказывает помощь Таджикистану в разных областях посредством Турецкого Агентства по развитию и координации (ТИКА). Что Вы можете рассказать о деятельности ТИКА в Таджикистане?

- ТИКА, которое функционирует в Таджикистане с 1992 года, до сегодняшнего дня реализовало более 300 проектов на общую сумму 21 млн долларов. Эти проекты, разработанные с учетом приоритетов развития, потребностей и целей Таджикистана, сфокусированы, в основном, на таких направлениях, как образование, здравоохранение, профессиональная подготовка и повышение квалификации. Особо хотел бы указать на то, что ТИКА выбирает проекты в соответствии с запросами, полученными от таджикских инстанций. До сегодняшнего дня ТИКА выполнило ремонт и оснащение многих больниц, медицинских центров и школ, обеспечило программами профессионального обучения в различных отраслях и предоставило соответствующую техническую инфраструктуру. Недавними примерами реализации проектов ТИКА являются Реабилитационный центр для инвалидов, построенный и оборудованный в Национальном медицинском центре «Шифобахш» (Республиканская больница «Кара-боло») в Душанбе и Центр здоровья в селе Арбобхотун района Рудаки. Торжественное открытие Реабилитационного центра для инвалидов состоялось 15 июня 2019 года при участии Эмине Эрдоган - супруги президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Насима Олимзода, министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

- Известно, что значительная часть таджикской молодежи выбирает Турцию для продолжения своего образования. Что делает Турцию привлекательной в этой области?

- Думаю, что есть несколько базовых факторов, влияющих на выбор таджикской молодёжи. Прежде всего, высшие учебные заведения Турции весьма качественны и, по сравнению с другими западными странами, предоставляют возможность обучения по более низким ценам. Еще одним фактором привлекательности Турции является программа «Türkiye Bursları» («Стипендии Турции»), реализуемая с 1990-х годов. С удовлетворением констатирую, что до сегодняшнего дня более 800 молодых таджикистанцев получили образование в нашей стране в рамках этой программы, которая в основном включает в себя получение степени бакалавра, хотя она охватывает также и студентов магистратуры и аспирантуры. Считаю, что культурная близость также играет важную роль в предпочтении Турции. Таджикская молодежь, приезжающая в Турцию, легко приспосабливается к здешнему укладу жизни, не чувствует отчужденности, не сталкивается с дискриминацией. Эти студенты являются гуманитарным мостом между нашими странами и вносят свой вклад в обеспечение Таджикистана квалифицированной рабочей силой. Поэтому мы придаем значение нашему сотрудничеству в сфере образования.