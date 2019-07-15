Следующая встреча по межафганскому диалогу состоится через 3-4 недели в Самарканде, сообщает CA-News.

Третья межафганская конференция, организованная Катаром и Германией, проходила в Дохе 7-8 июля. В переговорах приняли участие афганские политики, а также представители гражданского общества.

В совместном заявлении, опубликованном 8 июля, талибы и афганские делегаты договорились сократить «жертвы среди мирного населения до нуля» и обеспечить афганским женщинам их основные права в политических, социальных, экономических делах, образовании и культуре в рамках системы исламских ценностей.

Документ не имеет обязательной силы и рассматривается в качестве основы для будущих переговоров об окончательном мирном соглашении между представителями движения «Талибан» и правительства Афганистана.

В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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