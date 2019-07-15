Смотреть любимые фильмы на смартфонах стало еще выгоднее: на два летних месяца МегаФон Таджикистан уменьшил цену пакетов «Арбуз ТВ» в два раза. Специальное предложение для киноманов будет действовать по 5 сентября.

Приложение «Арбуз ТВ» позволяет смотреть лучшие сериалы, мультфильмы, спортивные и познавательные передачи на смартфонах и планшетах с операционными системами Android. Мобильное телевидение доступно везде, где работает сеть МегаФон Таджикистан. Трафик передачи данных при просмотре контента «Арбуз ТВ» не тарифицируется.

Абоненты оператора могут подключить один из двух пакетов: «Оптимальный» и «Максимальный», включающие 50 и 70 лучших телеканалов. В летний период их цена уменьшена в два раза и составляет соответственно 35 или 50 сомони с учетом налогов. Акция распространяется как на новых подписчиков, так и на абонентов, подключивших «Арбуз ТВ» ранее – скидка 50% действует при следующем списании средств.

«Лето – время отпусков, у наших клиентов появляется больше свободного времени, которое можно посвятить просмотру любимых фильмов. С приложением «Арбуз ТВ» сделать это очень просто. Даже если вы путешествуете по стране, сеть МегаФон Таджикистан всегда будет рядом. А значит, «персональный киносеанс» можно устроить в машине, в гостях у родственников или на базе отдыха. Специальные летние цены на пакеты «Арбуз ТВ» помогут смотреть больше, а платить – меньше», – комментирует коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

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