Мобильный кошелек ТезСум, разработанный компанией Tcell совместно с Первым Микрофинансовым Банком, представляет новую и уникальную функцию: теперь пользователи кошелька могут получать денежные переводы из любой точки мира прямо на свою банковскую карту НПС «Корти Милли», выпущенные Первым Микрофинансовым Банком!

Данная функция предоставляется через мобильный кошелек ТезСум. Процедура получения денежных переводов из других стран теперь стала доступной, быстрой и удобной. Зарегистрировавшись в мобильном кошельке ТезСум, вы можете получить деньги из любой точки мира, отправленные через системы денежных переводов («Юнистрим», «Contact», «Blizko» «Western Union» и другие) прямо на Корти Милли Первого Микрофинансового Банка!

Посещение банковских офисов и филиалов в прошлом! Для получения денежного перевода, необходимо просто привязать карту Первого Микрофинансового Банка к кошельку ТезСум, указав ФИО и банковские реквизиты.

По уведомлению об отправке вам средств, в разделе «Денежные переводы» кошелька ТезСум, нужно выбрать карту Первого Микрофинансового Банка и указать уникальный код перевода, который вам сообщит отправитель. Вся сумма перевода автоматически будет зачислена на счет вашей карты.

Далее, средства можно либо перевести на счет кошелька ТезСум для оплаты счетов, либо обналичить в банкоматах Первого Микрофинансового Банка – в сомони или в долларах, без какой-либо комиссии! Также, с помощью данной карты можно оплачивать товары и услуги безналичным расчетом во всех предприятиях торговли и сервиса без комиссии и по всему Таджикистану.

Приложение ТезСум постоянно развивается и наполняется новыми функциями. В скором времени, ТезСум представит еще больше функционала для вашего удобства.

Присоединяйтесь к ТезСум: оплачивайте более 150 услуг или переводите деньги – в любое время дня и ночи, в любом месте и без комиссии!

ТезСум – удобство мобильных переводов!

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED).

ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк» предоставляет полный спектр банковских услуг через свою общенациональную сеть и своих банковских платежных агентов. Мажоритарным акционером является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED).

AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.