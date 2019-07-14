В этом году республиканской общественно-политической газете Узбекистана “Овози тоҷик” исполняется ровно 95 лет. Претерпевает она финансовые сложности, которые в любой другой стране уже могли бы привести к закрытию издания, но государство здесь делает все возможное для ее сохранения.
Основателем самой старой таджикоязычной газеты был сам Садриддин Айни. В советский период газета была одним из самых читаемых печатных изданий органов ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР, и ее тираж в среднем составлял 35 тысяч экземпляров.
“Сейчас ситуация другая – у нас осталось всего 2 тысяч подписчиков, из-за чего газета претерпевает большие финансовые затруднения. Читают нас, в основном, таджики Самаркандской области и Бухары», - делится главред газеты Шерпулод Вакилов.
Что делает государство для поддержания самой старой таджикоязычной газеты в Узбекистане, узнайте в нашем сюжете.
Видеосюжет подготовлен в рамках пресс-тура Независимой школы журналистики «Таджикистан – XXI век» в Республику Узбекистан.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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