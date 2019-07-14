По старой советской традиции каждое второе воскресенье июля отмечается День рыбака - хороший повод поговорить о рыбалке в Таджикистане. Рыбная ловля считается одним из лучших способов, чтобы расслабиться, отвлечься от повседневной суеты. Но помимо приятных впечатлений от отдыха на живописном берегу рыбаки иногда привозят домой и неплохой улов.
В один из теплых осенних дней я решил отправиться на рыбалку со своими знакомыми. В отличие от меня они уже не один год занимаются этим увлекательным видом времяпровождения. Рыболовы обещали: скучать мне не придется (материал публиковался в журнале VIPzone, октябрь 2014 г.).
От городской суеты – на природу
Рыбная ловля для меня – дело знакомое. Правда, занимался я рыбалкой в далеком детстве. Тогда с моим старшим братом мы, мальчишки лет 10-12, ходили ловить рыбу с самодельными удочками на Комсомольское озеро.
Опыта - никакого, но, внимательно наблюдая за соседями - рыбаками со стажем, мы иногда могли поймать на крючок карася, карпа или же маринку. Восторг, я вам скажу, неописуемый.
И вот спустя много лет вновь мне предстояло испытать те счастливые минуты, если, конечно, повезет. Моими спутниками были два мастера: один - по борьбе, а второй – по автомобилям. Мастер-борец известен не только в Таджикистане, но и за его пределами.
Хабибулло Абдуллоев – многократный чемпион республики, победитель и призер многих международных турниров, старший тренер страны по греко-римской борьбе. Икрома Бобохонова также знают многие, кому доводилось обращаться к нему по поводу неполадок в своем автомобиле. Подобных ему автомастеров в Душанбе можно по пальцам пересчитать. Но сегодня они – мастера по лову рыбы, а я записался к ним в ученики.
Так как у нас была свободна только вторая половина дня, мы договорились выехать на рыбалку в близлежащий район Вахдат.
- В прудах и озерах Душанбе сейчас ловить рыбу стало неинтересно, ее осталось совсем немного из-за хищнического отношения к рыбе, - объяснил Икром. – Чтобы не тратить время на ловлю, сидя часами с удочкой на берегу, их травят, используют электричество, сети, при этом погибают сотни мелких рыб и икринки.
Вооружившись спиннингами, прикормкой, наживкой и другими нужными рыбацкими принадлежностями мы выехали за город. Вскоре наш автомобиль свернул с основной трассы, и через несколько километров мы оказались возле двух больших прудов. Вокруг – приятная тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц и характерным плеском рыбы в пруду. Чувствую, сегодня мы вернемся домой не с пустыми руками…
Раз - карась, два - карась…
Многие душанбинские рыбаки с нетерпением ожидают осеннего лова карася и карпа. Эти рыбы, по словам Хабибулло, по сути, родственники, и во многом их поведение и ареал обитания схожи. Карась любит уютные заводи, заросли камыша, коряжины. Всё это - естественные для него укрытия. Здесь карась чувствует себя привольно.
Любуясь окружающей природой и дыша чистым воздухом, жду, когда мои мастера приготовят прикормку и наживку и определят места, где можно устроиться для ловли рыбы.
У каждого рыбака в этом деле свой секрет. Недалеко от нас тем же делом был занят другой любитель рыбной ловли. Подойдя поближе, я узнал в нем своего бывшего соседа Сифатулло. Воистину, мир тесен! Как я потом узнал, для наживки Сифатулло использует манную кашу, добавляя немного ванилина. А у борца Хабибулло свой «рецепт» наживки: в приготовленное тесто он добавляет несколько капель валерианы и чесночной настойки, а также… вату.
- Рыба чувствительна не только к звуку, но и к запахам. А запах чесночной настойки и валерианы в воде распространяется быстро и далеко. Вата же нужна, чтобы мелкая рыба сразу не растащила наживку, а оставила ее для более больших особей, - разъясняет он со знанием дела.
Икром привез с собой «элитную» наживку – сладкую кукурузу в банках Bonduelle. По его словам, это место, где водятся караси, карпы, сазаны и белый амур, они облюбовали уже несколько месяцев назад. Здесь также хотя и нечасто, но все же попадается рыба довольно больших размеров, иногда до полуметра.
И вот, тихо расположившись с удочками у воды, мы ждем клева. Проходит время. Уже ближе к сумеркам, когда рыба начинает активно перемещаться по водоему, мы принимаемся собирать «трофеи». В основном на наживку попадается карась, хотя подкараулить эту осторожную и хитрую рыбу непросто.
Поклёвку карася невозможно спутать ни с какой другой. Вот мой поплавок почти незаметно ложится, и его потихоньку уводит в сторону. Расположившийся рядом со мной Хабибулло бесшумно показывает знаками, мол, подсекай. Я рванул со всей силы, но, видимо, перестарался: рыба освободилась, и мне пришлось заново насадить наживку на крючок и бросить ее чуть дальше от прежнего места.
У моих напарников дела шли лучше. Хабибулло поймал первую рыбу, довольно крупную, сантиметров 40 в длину. Настроение у борца поднялось, довольно улыбаясь, он освободил рыбину от крючка и положил в сетку-корзину.
Кстати, о корзинах. В кишлаках по берегам Кафирнигана многие местные жители ловят рыбу, пользуясь плетеными корзинами в виде воронок. Бросил такую корзину с наживкой к вечеру, а на следующий день собирай «урожай».
…Затем настает очередь Икрома. И вот в его сетке трепыхаются уже три-четыре рыбины. Наконец, повезло и мне. Аккуратно сматывая леску, я вытаскиваю рыбу на берег, стараясь не упустить ее в самый последний момент. Конечно, не те ощущения, что в детстве, но все же очень приятно...
Рыба уходит…
Вечер. Аппетит разыгрывается не только у рыбы, но и у ловцов. Установив сигнальные колокольчики и светящиеся знаки на удочки, мы устраиваемся под тополем и вытаскиваем из рюкзака свои нехитрые запасы, пригласив в свой круг еще двух рыбаков.
- Летом ходили на форель в горы Рамита. Эта рыба осторожная, и поймать ее трудно, но зато какая она вкусная! – восхищенно говорит мастер Хабибулло.
По его словам, за последние годы они побывали почти во всех «рыбных» местах страны. Их любимые точки - Кайраккумское водохранилище и его окрестности, густо заросшие берега реки Пяндж, горные реки в Рамите и Раште, пруды и озера в пригородах Душанбе.
По словам рыбаков, рыбы во многих водоемах становится все меньше и меньше.
Места нереста рыбы с каждым годом сокращаются, а рыбные хозяйства не в силах восстановить потери искусственным путем. Например, объем вылова рыбы в Кайраккумском водохранилище, по сравнению с советским периодом, уменьшился в несколько раз.
Как рассказали в Согдийском комитете охраны окружающей среды, в последние несколько лет во время ирригационного периода из Кайраккумского водохранилища резко сбрасывался огромный объем воды. В результате понизился уровень воды в мелких озерах, полностью высохли коллекторы, расположенные вдоль Сырдарьи, а в них скопилось огромное количество молодой рыбы, которая погибла.
По словам экологов, четыре редких вида рыб: сырдарьинский лжелопатонос, большой амударьинский лжелопатонос, аральский усач и жерех-усач - уже занесены в Красную книгу Таджикистана. На очереди - еще восемь других видов.
- Вот и эти пруды когда-то принадлежали колхозу, - рассказывает местный рыбак Вайсиддин. – Рыбы здесь было так много, что мы, еще детьми, ловили их с помощью сачков, любых подходящих приспособлений. Рыбы хватало всем: и жителям колхоза, и соседям, ее в машинах отправляли даже в Душанбе. После развала Союза рыбное хозяйство перешло в частные руки, но из-за дороговизны корма они не смогли продолжить работы по рыбоводству.
Разговор не получился столь веселым, как наша рыбная ловля, и вскоре мы разошлись по своим местам. Время пролетело быстро. Домой отправились ближе к полуночи, бросив всю оставшуюся прикормку в воду.
- В следующий раз принесем прикормки побольше, пусть рыбки устроят себе небольшой пир, - сказал, обращаясь к нам, Хабибулло.
Мы молча согласились с ним, глядя, как в освещенном луной пруду рыбы боролись за последние частички корма, шумно плескаясь в воде.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ҳукмҳои тӯлонии зиндон ба тоҷикистониён дар Маскав барои кӯшиши ташкили садамаи қатора
«Тоҷикфилм» vs Маргарита Қосимова: чаро филми муштараки Тоҷикистону Беларус наворбардорӣ нашуд?
Шаҳрванди Тоҷикистон 1 млн. доллари ширкати ҳавопаймоии эрониро бо фиреб азхуд кард
Оғози нишастҳои матбуотии ҷамъбасти фаъолияти нимсола
Нуқсони сартосарӣ дар кори шабакаи иҷтимоии Twitter
Қарзҳои нерӯгоҳи Роғун тариқи аз эътибор соқит донистани пардохти андозҳо кам шуд
Дар чемпионати ҷаҳон футболбозони тоҷик бо Аргентина, Испания ва Камерун бозӣ мекунанд
Боздошти 2 сокини Ҳисор барои ташкили нуқтаи мубодилаи асъори ғайриқонунӣ дар пойтахт
Имкони бунёди Маркази зидди маводи мухаддири СҲШ дар Душанбе
Муаррифии лоиҳаҳои нави меҳмонхонаҳои пойтахт ба Президент
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста