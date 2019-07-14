73 года назад было создано первое в мире бикини. К слову сказать, дебют купальника был практически провальным: ни одна модель не согласилась показаться в нем на людях, так что демонстрировать новинку пришлось стриптизершам. И только когда иконы эпохи Бриджит Бардо, Мэрилин Монро, Урсула Андресс согласились надеть бикини, мода на этот женский аксессуар разошлась на весь мир.

Давайте посмотрим, какие купальники предпочитают покупать сегодня таджикские женщины.

Буркини

Другими словами, это очень закрытый купальник. В паблик группах социальной сети Facebook часто просят подсказать, где в городе можно купить максимально закрытый купальник.

В таком виде невестке не стыдно поехать за город с мужем и его родственниками. В любом случае, это лучшая альтернатива национальному платью и штанам, в которых предпочитают купаться стыдливые таджички.

Фото: erepublik.com 1 /2

Купальник с пуш-апом

Продавец купальников в ТЦ «Садбарг» говорит, что большинство девушек предпочитают купальники с пуш-апом, даже, если своя грудь хорошего размера

"Пеш-ап выгодно приподнимает грудь, увеличивает ее в размерах, поэтому, в основном, мои покупательницы останавливают свой выбор на таких моделях. Взрослые женщины, наоборот, предпочитают модели купальников, которые утягивают грудь",- говорит он.

Фото etam.ru

Туника или парео

Таджикские девушки скромные, поэтому поверх любого купальника одевают накидку или по старинке парео.

Разновидностей накидок много – шифоновые, вязаные, сетчатые, с рукавами и без, длинные и короткие. Одним словом, на любой уровень скромности.

Фото look-foxy.com.ua 1 /2

Ретро купальники

Последние несколько лет популярностью среди таджикских девушек пользуются ретро купальники, в которых плавки на высокой посадке, а топы балконет или бандо.

У наших модниц неплохой вкус: такие модели любили Мэрилин Монро, Грейс Келли и Элизабет Тейлор. Эта модель хорошо скрывает проблемные части фигуры и визуально удлиняет ноги.

Ретро купальники который сезон не выходят из моды во всем мире, но в этом сезоне на пике моды будут совсем не они. Предлагаем приглядеться к моделям бикини, которые в этом году рекомендуют дизайнеры.

Фото wlooks.ru 1 /2

Спортивный купальник с молнией спереди

Одними из самых модных в этом году будут спортивные купальники со змейкой спереди. Желательно, чтобы змейка была широкая и контрастная, тогда вы точно будете в тренде.

Также спортивные купальники могут быть с длинными рукавами. Вообще слитные купальники со спортивными акцентами сейчас на пике популярности. Они могут быть с шортами-боксёрами, со вставками в виде сетки или с элементами, имитирующими полосы спортивного костюма.

Другими словами, глобальная мода на спорт-шик пришла и в купальную сферу.

Фото swim.com.ua 1 /2

Купальник с декоративным ремнем

В прошлом летнем сезоне модные подиумы покорили купальники с подтяжками. В моде 2019 года также нашлось место стильным и оригинальным экспериментам, например, купальники с ремнем.

Самый стандартный вариант – поясок, застегнутый на талии закрытого купальника. Более экстравагантные решения – ремешки, окутывающие обе части раздельного купальника.

Фото fashion-fashion.ru

Купальник с узлами

Отрезы ткани, завязанные в узлы, — признак актуального пляжного костюма. Чем крупнее и отчётливее декоративный элемент, тем лучше.

Фото beauty.ua 1 /2

Купальник с вышивкой

Вышивка разноцветными контрастными нитками, стразами, камнями придаёт купальнику индивидуальность и расслабленный привкус этно.

Это тот самый случай, когда пляжная одежда может быть произведением искусства.

Фото prom.ua 1 /2

Кроше

Рукодельные техники – самый популярный тренд 2019 года. Купальники, вязаные крючком, вошли в топ наиболее модных новинок летнего сезона.

Очень дорого и красиво выглядят купальные костюмы, связанные ажуром. Актуальными становятся забытые свим-дрессы с короткой юбочкой и кружевным топом.

Фото cosmo.com.ua 1 /2

Купальные комплекты

Согласно современным тенденциям в моде, сегодня одного купальника для полноценного отдыха мало.

Поэтому почти к каждому купальнику дизайнеры предусмотрели рубашку, халат, юбку или пляжные брюки. Они идут в комплекте и дополняют его стиль и крой.

Некоторые бренды сделали ставку на монолуки и создали купальные комплекты в одном цвете. Но ограничиваться одноцветными наборами и выискивать модели, похожие на эксклюзивный вариант от кутюр, совсем не обязательно. Можно собрать модный образ самостоятельно.

Главное, чтобы накидка, сарафан или платье в чем-то перекликались с купальником. Объединяющим звеном может быть цвет, принт или фактура ткани.

Фото differed.ru

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