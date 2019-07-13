На реке Душанбинка нашли тела двух жителей столицы. 24-летний парень со своим 13-летним двоюродным братом были жестоко убиты в Варзобе и выброшены в реку.
Милиция задержала 15-летнего подростка по подозрению в убийстве. Но родители не верят в то, что один подросток мог убить двоих.
“Они хотят, чтобы по этому делу проходил этот подросток, и чтобы вскоре его отпустили из-за его возраста”, - говорят в семьях покойных.
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Напомним, по факту совершения убийства с особой жестокостью сотрудниками милиции задержан 15-летний житель Варзобского района.
По данным МВД, он в ночь с 6 на 7 июля на территории дома отдыха «Нилан» Варзоба после ссоры с 25- и 13-летними жителями Душанбе, избил их до смерти обухом топора.
«Тела убитых он сбросил в реку Душанбинка, позже они были найдены ниже по течению", - сообщал пресс-центр. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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