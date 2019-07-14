Недавно юные таджикские гимнастки выиграли медали на Международном турнире в Ташкенте. В материле "АП" об этом успехе гимнасток говорилось, что художественная гимнастика на сегодняшний день в Таджикистане живёт, в основном, на добровольные родительские пожертвования.
То есть, расходы на все выездные международные соревнования и турниры, где наши молодые спортсменки по художественной гимнастике защищают честь нашей страны и приумножают авторитет Таджикистана, несут родители.
Но так, было не всегда. Еще совсем недавно, в 70-80гг. и даже в начале 90-х годов командировочные расходы при поездке детей-спортсменов и тренеров на соревнования олимпийских видов спорта всегда оплачивало государство.
Хочу познакомить читателей с историей этого красивейшего, олимпийского вида спорта в нашей республике.
Основоположницей этого вида спорта в Таджикской ССР была Роза Ивановна Баринова. Она родилась и выросла в Белгороде, где с детства занималась эстетической гимнастикой - предшественницы художественной гимнастики.
После окончания института в Харькове приехала в Душанбе. И первой начала вести секцию художественной гимнастики в Душанбе. Роза Баринова разработала первые квалификационные программы, воспитала первых таджикских мастеров спорта по художественной гимнастике и стала первым в Таджикистане (1974г.) заслуженным тренером по этому виду спорта.
В воспоминаниях своих воспитанниц Роза Ивановна была очень строгим, требовательным и проницательным тренером.
В конце 60-х начале 70-х годов в когорту сильнейших гимнасток республики входила неоднократная чемпионка Таджикистана Парвина Кадырова, а позже душанбинки Эвелина Асанова и Галина Лаврентьева - все они воспитанницы Розы Бариновой.
Однако подлинная слава к таджикской школе художественной гимнастики пришла с появлением на международной арене Эрики Шиллер.
Чемпионка мира 1977 года в швейцарском Базеле, чемпионка СССР, четырехкратная чемпионка Таджикистана Эрика Шиллер привнесла в художественную гимнастику свой неповторимый стиль, основанный на сочетании сложности, четкости движений, артистизма и индивидуального мастерства.
В последующие годы неизгладимый след в истории таджикской художественной гимнастики оставили – мастера спорта Рахиля Хисамова, Татьяна Гусарова, Ольга Колесник, Татьяна Семенова, Валерия Королева и др.
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