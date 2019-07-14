В Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане русские, в основном, живут только в городах. За исключением северного Казахстана, русские оставались в Центральной Азии во времена Советского Союза либо ради экономических возможностей или потому что были депортированы в города Центральной Азии во времена массовых перемещений населения.

Сайт quora.com рассмотрел, где в настоящее время живут русские в трех вышеупомянутых странах.

Таджикистан

Никольская православная церковь в городе Душанбе, Таджикистан.

В Таджикистане самая низкая численность русских в Центральной Азии. В основном, они живут в столице. Несколько тысяч - в небольших городах, но почти никто не живет в сельской местности.

Перепись 2010 года зарегистрировала 34 тыс. 838 русских в Таджикистане, что составляет 0,5% населения страны.

В отличие от большинства стран Центральной Азии, в Таджикистане никогда не было много русских. Их общее количество никогда не превышало 400 000, и они никогда не составляли более 12,5% населения Таджикской ССР.

В годы гражданской войны русские массово покидали Таджикистан из-за беспорядков.

Кыргызстан

Храм святого равноапостольного Великого Князя Владимира в Бишкеке, Кыргызстан.

Из трех упомянутых стран в Кыргызстане всегда был самый высокий процент русских. До независимости в этой стране жил один миллион русских, тогда они составляли 25% населения Кыргызской ССР.

Русские в Кыргызстане, в основном, сосредоточены в Бишкеке и Чуйской области на севере. Есть также много русских в восточной части Иссык-Кульской области, где они живут в туристических городах на озере Иссык-Кул.

Карта проживания русских в Кыргызстане. Фото quora.com

В переписи населения 2018 года в Кыргызстане было зарегистрировано 352 тыс. 960 русских, что составляет 5,6% населения страны.

После обретения независимости из-за резкого падения уровня жизни и повсеместной коррупции в Кыргызстане, большинство русских покинули страну - но эта тенденция прекратилась, поскольку Кыргызстан с тех пор восстановился и стал демократическим.

Русская диаспора в Кыргызстане очень хорошо интегрирована в кыргызское общество, но обычно не вовлечена в политическую жизнь. Нет сильного ощущения того, что ты русский или кыргызстанец, но есть сочетание обеих идентичностей. Русские в Кыргызстане, как правило, имеют более открытое мышление, чем русские в России, и не находят странным иметь друзей главным образом другой национальности и другой религии.

Узбекистан

Собор Святого Александра Невского в Ташкенте, Узбекистан.

В Узбекистане самая высокая численность населения среди всех стран Центральной Азии, и поэтому в нем также самая высокая численность населения русских, но не в процентах. Русские в Узбекистане живут почти полностью в столице – Ташкенте.

По статистике 2018 года в Узбекистане проживает около 750 тыс. русских, что составляет 2,3% страны. Во время СССР в Узбекистане было 1,6 миллиона русских, тогда они составляли 14% Узбекской ССР. После обретения независимости около половины из них уехали, чтобы найти лучшие экономические возможности в других странах, но в настоящее время эта тенденция прекратилась, как и в Кыргызстане. Русские работают в городе по-разному, но в основном это сервис, как в Бишкеке.

В Ташкенте существует активная русская община. 20% города составляют русские, что составляет почти 600 тыс. человек. Сообщество похоже на сообщество в Кыргызстане. Русские, живущие в Ташкенте имеют смешанную идентичность, нечто среднее между быть русским и быть узбекистанцем, и они открыты другим культурам и верованиям (убеждениям) своих народов.

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