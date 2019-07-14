АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
– Поездка в Искандеркуль! В программе: посещение озера Искандеркуль, Змеиного озера, 50-ти метрового водопада. Подробности по телефону 918340043
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 ИЮЛЯ
1896 – Родился видный партийный и государственный деятель Тадж. ССР Абдулло Рахимбаев.
1916 – Родился Народный художник Таджикистана Ашур Хайдаров.
1947 – Родился доктор математических наук Икром Курбонов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 32-37 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 38-40 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 38-40 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 25-27 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 29-31 тепла.
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