12 июля отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации и у нас появился повод показать обаятельные лица стюардесс отечественных авиалиний – «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр» (сейчас не выполняет рейсы). Мы также узнали больше о том, как они должны выглядеть и что должны уметь делать.

С самых первых лет возникновения гражданской авиации обязанности бортпроводника выполнял второй пилот. Понятно, что дело это было рискованное, поэтому позже в экипажи пассажирских самолетов стали включать третьего члена ‑ стюарда.

Случилось это впервые в 1928 году в Германии. Несколько лет спустя, а именно 1930 году, и уже в США, было принято решение принимать на эту должность молодых привлекательных девушек, которых окрестили «небесными» девушками - Sky Girls.

Фото: пресс-служба "Сомон Эйр"

Тогда предположили, что это послужит хорошей рекламой пассажирских авиаперевозок, и еще потому, девушки, априори, весили меньше, а на борту, как известно, вели счет каждому килограмму, потому как перегруз увеличивал количество потребляемого топлива.

Сегодня авиакомпании, по-прежнему, отдают предпочтение стройным девушкам (не худым!), но уже из других, не менее практичных соображений: проход между рядами самолета достаточно узкий, поэтому бортпроводникам с лишним весом сложнее выполнять свои прямые обязанности.

Фото: пресс-служба "Таджик Эйр"

Стюардессы должны…

Список должностных инструкций первых стюардесс был почти что рабский. Помимо стандартных обязанностей, бортпроводницы должны были, например, взвешивать пассажиров и их багаж, заниматься его погрузкой и разгрузкой, перед вылетом убирать в салоне и пилотской кабине, при необходимости перебивать мух.

В местах промежуточных посадок они должны были таскать ведра с топливом для заправки авиалайнера. А когда самолет прибывал в конечный пункт, должны были помочь наземному персоналу закатить его в ангар. Будь сегодня такие же обязанности у наших бортпроводниц, то едва ли девочки с детства мечтали бы об этой профессии.

Если сравнивать должностные обязанности первых стюардесс с современными, то они покажутся не столь сложными. Но это не так. Хотя бы потому, что они вынуждены находиться постоянно на ногах – много часов подряд. Ладно бы в удобной обуви, но, согласно дресс-коду, стюардесса всегда должна быть на высоких каблуках.

Фото: пресс-служба "Таджик Эйр"

Бортпроводники начинают свою работу задолго до полета – с короткого брифинга в головном офисе до или после медосмотра и только после этого приступают к основным обязанностям. Причем в каждой команде всегда предусмотрен резервный бортпроводник, который находится наготове в случае недомогания одного из членов команды.

Итак, в должностные обязанности стюардесс таджикских авиалиний входит обслуживание пассажиров и обеспечение порядка и безопасности на борту самолета.

«Современные бортпроводники не проводят уборку в самолётах – этим занимаются работники подразделений наземного обслуживания воздушных судов. Бортпроводники, в свою очередь, контролируют санитарное состояние на борту самолёта в течение полёта. Оперативная небольшая уборка в их обязанности, конечно, входит, но в случаях какого-либо серьёзного загрязнения – данное место изолируется для посещения пассажирами (например, туалетная комната может быть закрыта на оставшееся время полёта и пассажиры используют другие уборные), - рассказала старший бортпроводник-инструктор службы бортпроводников летного комплекса «Таджик Эйр» Татьяна Ряшенцева.

По ее словам, мух бортпроводники не бьют, топливо в вёдрах не носят – это также задачи наземного обслуживания ВС. Обувь пассажирам не чистят – это задачи самих пассажиров, в ангар самолёты не толкают – на аэродромах имеется специальная техника для этих целей.

«Если говорить обобщенно – профессионализм бортпроводников основан на высокой этике, отличных коммуникационных навыках, универсальных знаниях и богатой практической работе. Мы всегда прилагаем максимум усилий, чтобы каждый из наших пассажиров с улыбкой на лице, с хорошим позитивным настроением совершил перелет и обязательно планировал обратным рейсом прилететь именно нашей авиакомпанией, - отметила наша собеседница.

«Мы придаем большое значение умению наших бортпроводниц управлять своими отрицательными эмоциями и умению улыбаться в любых ситуациях», - отметила Татьяна Ряшенцева.

Внешность и возраст – не главное. Хотя…

Что касается требований ко внешности претенденток, то они практически не изменились. Бортпроводница по-прежнему должна иметь привлекательную внешность. Правда, возрастная планка повысилась с 25 до 28 лет, как и требования к росту – с 160 см до 165 см.

По словам старшего менеджера службы проводников компании «Сомон Эйр» Бригитты Уэйрэм, внешности бортпроводниц при отборе придается большое значение, но не первоочередное, также как и нет определенных стандартов внешности:

«Нам, к примеру, совсем не важно, круглое ли у претендентки лицо или овальное. Достаточно того, что оно привлекательно. При наборе бортпроводников мы смотрим, в первую очередь, на хорошее владение английским, русским и таджикским языками, на клиентоориентированность претендентов и приветствуем опыт работы в сфере обслуживания», - сообщила г-жа Уэйрэм.

По ее словам, бортпроводники «Сомон Эйр» должны иметь грамотную речь и четкую дикцию, уметь лаконично выражать свои мысли, говорить ясно, просто, кратко. Поддерживать правильный эмоциональный тон беседы. Голос у них должен быть мягкий, умеренной громкости, но не тихий, с доброжелательной интонацией.

Интересно и то, что пассажиры в большинстве своем хотят видеть на борту самолета привлекательных молодых девушек в лице бортпроводников. Скорее всего, потому, что большую часть пассажирского потока составляют мужчины. Тем не менее, авиакомпании не спешат отправлять на пенсию женщин более старшего возраста.

Согласно Трудовому Кодексу РТ и общими авиационными правилами РТ, возрастное ограничение на лиц, работающих бортпроводниками, не распространяется, за исключением противопоказаний по состоянию здоровья и заключения ВЛЭК.

Самыми «возрастными» бортпроводниками национальных авиакомпаний являются 56-ти летний бортпроводник Андрей Бикчурин из «Сомон Эйр» и 58-летняя Наталья Фильчакова из «Таджик Эйр», которых отличают уникальный опыт работы и богатый профессиональный багаж знаний и навыков.

Роды и именины на борту

Чего только не видывали и не делали на борту таджикские бортпроводницы. Например, стюардессе «Таджик Эйр» Гулноз Гулрезовой пришлось экстренно принимать роды во время рейса Санкт-Петербург – Душанбе:

«Прошло уже 10 лет, а я все помню, как сейчас. Случилось это 13 декабря 2008 года. У одной из наших пассажирок начались роды прямо во время полета. Мы ясно осознавали всю ответственность, которая легла на наши плечи в те часы. Благодаря профессиональным навыкам, спокойствию и соответствующим знаниям, мы успешно приняли роды. Когда я взяла на руки ребенка и услышала его первый крик, я была самым счастливым человеком на планете. На протяжении долгих лет мы поддерживали теплые дружеские отношения с этой семьей», - вспоминает Гулноз.

Есть что вспомнить и администратору службы бортпроводников, бывшему старшему бортпроводнику авиакомпании «Сомон Эйр» Валерии Маклаковой:

Валерия Маклакова по центру Фото предоставлено пресс-службой авиакомпании "Сомон Эйр"

«Каждый день, проведённый в рейсе, оставляет особое приятное впечатление. Всегда с особым чувством вспоминаются истории, связанные с детьми. Так, в частности, в прошлом году во время полета мы чествовали на борту 5-летнего поклонника авиакомпании «Сомон Эйр», который мечтает стать пилотом. Ни мальчик, ни сопровождающая его бабушка не подозревали об этом сюрпризе. Вы не представляете себе счастливые глаза малыша, когда он услышал по громкой связи свое имя, а потом был приглашен в бизнес класс, где члены экипажа вручили ему подарок и сделали несколько памятных фото».

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