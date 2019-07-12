Сегодня в селе Арбобхотун района Рудаки состоялось открытие реконструированного Центра здоровья.
Данный проект стал еще одним проектом Турецкого Агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА), реализованным в Таджикистане в сфере здравоохранения в рамках «Программы поддержки здоровья матери и ребенка в сельских районах»
Центр здоровья села Арбобхатун, где проживает около 12 000 человек, является единственным медицинским центром в селе. В 2017 году в центре было зарегистрировано более 43,5 тыс. посещений, а сам медперсонал в почти 57 тыс. случаях оказал медуслуги на дому.
В медицинском центре, где в общей сложности работают 9 врачей и 12 медсестер, имеются такие направления, как семейные врачи, стоматология, гинекология, офтальмология, внутренние болезни и др.
В ТИКА отметили, что проект нацелен на увеличение возможностей медицинского центра и предоставление услуг в более благоприятных условиях.
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