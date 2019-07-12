Сериал о дворцовых интригах в Центральной Азии 12-14 века для компании Netflix снимет Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана, который уже начал подготовку к съемкам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Никита Макаренко, сообщает ИА "Фергана".

«Сериал будет называться Blood and Silk. Вселенная - 12-14 век, Центральная Азия, дворцовые интриги. Все актеры - американцы. Продакшн - тоже США», - сообщил журналист. По словам Макаренко, проект курирует советник главы Госкомтуризма Бехруз Хамзаев.

Сериал будет снимать Mystery Box. Компания уже три месяца занимается подготовками съемок. Проект будет состоять из десяти серий. Авторский надзор станут осуществлять узбекистанские ученые-темуроведы. Достигнута договоренность с Netlfix о показе сериала.

12 июля Госкомтуризм представил два короткометражных фильма об Узбекистане, снятых при поддержке ведомства. Один из них - Uzbekistan 8K - снят командой режиссеров и аниматоров из Mystery Box.

Компания Mystery box базируется в штате Юта, США, и специализируется на производстве видеоконтента в разрешении 8К (стандарт сверхвысокой четкости). Компанией управляют Кэти и Джейкоб Шварц, чей канал на YouTube имеет 370 тысяч подписчиков.

Netflix – американский стриминговый сервис, который позволяет смотреть сериалы или телешоу онлайн. У Netflix более 154 млн подписчиков по всему миру. Сервис присутствует в 190 странах, в том числе и в Узбекистане.

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