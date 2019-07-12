Инфляция в потребительском секторе Таджикистана в первой половине этого года составила 3,9%.

Это на 3,1 процентный пункт выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в январе-июне 2018 года инфляция составила всего 0,8%.

Уровень инфляции в июне 2019 года составил 0,4%, сообщает Национальный банк Таджикистана.

Годовая инфляция (за последние 12 месяцев), по данным регулятора, на конец июня составила 8,7%.

С начала года зафиксировано подорожание продовольственных товаров и рост тарифов на платные услуги, в то время как цены на непродовольственные товары, наоборот, снизились.

Правительство республики планирует в этом году удерживать инфляцию на уровне 7%.

В прошлом году уровень инфляции в стране составил 5,4%.

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