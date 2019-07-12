Заседание Рабочей группы по разработке стратегии финансовой защиты против стихийных бедствий в Таджикистане состоялось в Душанбе.

В обсуждениях приняли участие ключевые специалисты - представители министерств, ведомств, Нацбанка и представители Всемирного банка, который реализует в республике проект по укреплению важнейшей инфраструктуры для обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям.

«Целью проведения мероприятия - обсуждение разработанной Минфином проекта Стратегии финансовой защиты против стихийных бедствий в Таджикистане на период с 2020 по 2030 годы, а также обсуждение с группой Всемирного банка дальнейших мероприятий по реализации данной Стратегии», - сообщает секретариат Минфина.

Результатом работы мероприятия стала доработка Стратегии на основе предложений рабочей группы, а также разработка предложений по поддержке дальнейших работ по реализации данной Стратегии.

Таджикистан за последние 22 года понес в результате стихийных бедствий убытки на полмиллиарда долларов. Такие цифры приведены в принятой 29 декабря 2018 года правительством Таджикистана Национальной Стратегии по снижению риска стихийных бедствий на период 2019-2030 годы.

В период с 1997 по 2018 годы в республике произошло приблизительно 3460 стихийных бедствий. Наиболее распространенным (в среднем 70 ситуаций в год) и наиболее смертоносным (в среднем, 35 погибших в год) типом стихийных бедствий в республике являются сели. На втором месте идут лавины (в среднем 27 ситуаций и 6 погибших в год).

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