Пешеходная дорога и автомобильный мост столицы, больше известный в народе как мост «Путовского», будет реконструирован в ближайшее время.
Как сообщили «АП» в мэрии, реконструкцию будет проводить Международный аэропорт Худжанда.
«Реконструкция этого моста возложена на Международный аэропорт Худжанда. Она начнется после того, как Главное управление архитектуры и градостроительства города Душанбе даст разрешение. Помогать в реконструкции будет Управление строительства, реконструкции и ремонта дорог и мостов города Душанбе», - сообщили в мэрии.
В мэрии отметили, что точная дата начала и сроки реконструкции, а также сумма проведения ремонтных работ, пока неизвестны.
Проект реконструкции моста по проспекту Исмоили Сомони разработали ГУП НИПИ «Душанбешахрсоз» совместно с Главным управлением архитектуры и градостроительства города Душанбе в начале мая.
Ранее компания COOldesign studio на своей странице в Facebook представила новый дизайн железнодорожного и автомобильного моста в 103 микрорайоне Душанбе.
В последние три года практически все крупные мосты столицы были реконструированы.
Так, в сентябре 2017 года Рустам Эмомали сдал в эксплуатацию реконструированный железнодорожный и автомобильный мост, который находится на пресечении городских улиц Ахмади Дониша и Моёншо Назаршоева, по дороге, ведущей к столичному аэропорту.
В декабре 2017 года мэр столицы официально открыл железнодорожный мост на пересечении проспекта Саъди Шерози после реконструкции.
В марте 2018 года президент Таджикистана сдал в эксплуатацию отреставрированный железнодорожный мост на проспекте Хафиза Шерози, рядом с комплексом «Наврузгох».
В ноябре 2018 года Рустам Эмомали сдал в эксплуатацию реконструированный железнодорожный и автомобильный мост на пресечении городских улиц Муродулло Шерализода и Асадулло Гуломова рядом со столичным автовокзалом.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ҳукмҳои тӯлонии зиндон ба тоҷикистониён дар Маскав барои кӯшиши ташкили садамаи қатора
«Тоҷикфилм» vs Маргарита Қосимова: чаро филми муштараки Тоҷикистону Беларус наворбардорӣ нашуд?
Шаҳрванди Тоҷикистон 1 млн. доллари ширкати ҳавопаймоии эрониро бо фиреб азхуд кард
Оғози нишастҳои матбуотии ҷамъбасти фаъолияти нимсола
Нуқсони сартосарӣ дар кори шабакаи иҷтимоии Twitter
Қарзҳои нерӯгоҳи Роғун тариқи аз эътибор соқит донистани пардохти андозҳо кам шуд
Дар чемпионати ҷаҳон футболбозони тоҷик бо Аргентина, Испания ва Камерун бозӣ мекунанд
Боздошти 2 сокини Ҳисор барои ташкили нуқтаи мубодилаи асъори ғайриқонунӣ дар пойтахт
Имкони бунёди Маркази зидди маводи мухаддири СҲШ дар Душанбе
Муаррифии лоиҳаҳои нави меҳмонхонаҳои пойтахт ба Президент
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста