Очередные, жаркие выходные и многим не очень хочется выходить из дома, сидя под прохладой кондиционера. Для тех, же кто не желает проводить их дома, расскажу, куда сходить в Душанбе.
Наша жизнь всегда преподносит нам испытания в виде сложных жизненных задач (проблем), сталкивает нас с людьми, которым мы «не нравимся», наше тело может чувствовать боль как физическую, так и психическую и т.д.. У нас всегда есть выбор, как себя вести в той или иной ситуации, в зависимости от нашего воспитания, образования, ценностей, взглядов и многого другого.
Мыслить позитивно – значит, не впускать в свой разум негатив, разрушающий нас изнутри, не дающий продуктивно мыслить и развиваться. Можно ли научиться этому навыку и как лучше это сделать, можно узнать на встрече в эту субботу в 16.00. Адрес БЦ «Пойтахт» (ст. Спартак).
Стоимость участия 40 сомони. Для студентов и школьников 20 сомони. Справки по телефону 939000317
Традиционная субботняя МАФИЯ - обязательный пункт в вашем ежедневнике! Провести вечер выходного дня в хорошей компании за легендарной игрой - не видим причин против!
Паркуйся каждую субботу в 18:30 в Parking и участвуй в сражении мирных жителей и мафиози. Победителей ждут призы, а вот возраст участников 16+
Учебно-образовательная Программа «T-MBA» при партнерстве с Puzzle Coworking объявляет набор на курсы по Международной Программе для желающих начать и развивать собственный бизнес.
Длительность курса – 1.5 месяца. Занятия будут проходить по субботам с 14:00 до 18:00 и по воскресеньям с 11:00 до 16:00 с перерывом на вкусный кофе-чай. Запись на курсы начнется в эту субботу по тел/Viber: (+992) 8888-15-115
В это воскресенье, 14 июля едем на Искандеркуль! В программе: посещение озера Искандеркуль, Змеиного озера, 50-ти метрового водопада. Сбор в 8:00 в воскресенье у супермаркета «Ситора» (Дом печати). Подробности по телефону 918340043.
Ну и конечно, что можно посмотреть на большом экране? На этой неделе состоялось аж две премьеры.
Фильм "Анна" - головокружительный экшн, полный реактивной энергии и ошеломительных поворотов, это история Анны, чья красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.
Погони, опасности, невероятный адреналин в одну ночь меняют скучную жизнь обычного таксиста из Uber. А причина всему – детектив, буквально ввалившийся к нему в машину и заставивший водителя стать невольным напарником в борьбе с преступностью. Все это в комедии «Али, Рули»
Возможно, что-то из того, что произойдет в субботу и воскресенье в нашей любимой столице, мы пропустили. Поэтому, наши дорогие читатели, если у вас есть информация о мероприятиях, которые будут проходить в выходные дни в Душанбе, присылайте нам на Facebook и Viber.
Куда сходить – решать вам, но уж точно не сидите дома, ведь вокруг всегда так много интересного!
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