В городе Бустон Согдийской области начала работать сеть четвертого поколения компании «МегаФон Таджикистан». Более 30 000 местных жителей получили доступ к интернету на скоростях порядка 50 Мбит/с.

За минувшие полгода МегаФон Таджикистан значительно расширил зону покрытия сети 4G, удвоив число базовых станций этого стандарта в Согде. Помимо запуска новых объектов связи компания провела модернизацию ранее установленного оборудования, в результате чего скорость мобильного интернета выросла в два раза. Инвестиции в развитие инфраструктуры и повышение качества телеком-услуг способствуют росту популярности мобильного доступа: по данным аналитиков компании, объем трафика в сети 4G в 2018 году превысил показатель предшествующего года более чем в два раза. В 2019-м трафик продолжает расти такими же темпами.

Фото МегаФон Таджикистан

«Мы постоянно развиваем наши сервисы и инфраструктуру сетей четвертого поколения, чтобы наши клиенты могли использовать все возможности современного «цифрового мира». На этой логике построена, например, наша линейка тарифов «Включайся!». В сочетании с высокими скоростями мобильного интернета она является уникальным предложением на рынке телекоммуникационных услуг республики», – комментирует директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.

Напомним, что недавно МегаФон Таджикистан запустил такие сервисы для своих цифровых абонентов, как «Арбуз.ТВ», «MegaKids» и «MegaMovie». Клиенты оператора могут смотреть на смартфонах премиальное кино, получать неограниченный доступ к детскому порталу или онлайн-телевидению с безлимитным трафиком. Подробнее – на сайте компании www.megafon.tj

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