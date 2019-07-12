Отдел по культурному наследию и гуманитарным наукам (ОКНГН) Университета Центральной Азии организовал в Душанбе открытую лекцию по результатам обзора опубликованных за последние 30 лет литературных источников, посвященных самоубийствам в Центральной Азии.
Лекцию «Самоубийства в Центральной Азии: систематическое исследование рисков и защитных факторов» прочла Шахназ Савани, лектор по социальной работе Хьюстонского университета в Даунтауне (США).
Самоубийства являются важной темой для исследовательской работы, ведь они влияют на показатели преждевременной смерти – ежегодно по всему миру свою жизнь самоубийством заканчивают около 1,5 миллиона человек. 76% таких случаев происходят в странах с низким и средним уровнем доходов, из которых на одну только Азию приходится 60% случаев.
Было отмечено, что в Центральной Азии суицид изучен относительно слабо, несмотря на его высокие показатели.
По результатам исследования было установлено, что в Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) уровень самоубийств превышает глобальный показатель, составляющий 11,4 случаев на 100 000 человек, а самые высокие цифры наблюдаются в Казахстане – 48,1 случаев.
В Туркменистане показатель составляет 15,8, в Узбекистане – до 13,6, в Кыргызстане – 13,4. Самый низкий уровень зафиксирован в Таджикистане – 7,2 (однако, в настоящее время эта цифра растет).
Между тем, Савани считает, что цифры по региону могут быть выше.
«Основной религией населения Центральной Азии является ислам, и в этой связи к самоубийствам здесь относятся негативно, что влечет за собой стигму, занижение показателей и секретность вокруг тех, кому нужна помощь», – отметила Шахназ Савани.
В лекции, в основном, говорилось о свершившихся самоубийствах, а не о соответствующих мыслях или попытках, и отмечался недостаток специфического внимания вопросу самоубийств среди населения, входящего в группу риска.
Исследование выявило, что 11 основных факторов риска связаны с супружеским и семейным насилием.
Цель исследования – удовлетворить назревшую потребность, связанную с систематическим обзором литературы в Центральной Азии, позволяющим изучить факторы риска и защитные факторы, которые могут помочь разработать подходящие и эффективные способы предотвращения самоубийств.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Қарзҳои нерӯгоҳи Роғун тариқи аз эътибор соқит донистани пардохти андозҳо кам шуд
Дар чемпионати ҷаҳон футболбозони тоҷик бо Аргентина, Испания ва Камерун бозӣ мекунанд
Боздошти 2 сокини Ҳисор барои ташкили нуқтаи мубодилаи асъори ғайриқонунӣ дар пойтахт
Имкони бунёди Маркази зидди маводи мухаддири СҲШ дар Душанбе
Муаррифии лоиҳаҳои нави меҳмонхонаҳои пойтахт ба Президент
Эмомалӣ Раҳмон сармоягузорони қазоқро ба Тоҷикистон даъват кард
Созишномаи сеҷониба байни КВД “Роҳи оҳани Тоҷикистон”, БАОР ва ширкати KazakhExport
Довталабони тоҷик бештар ҷарроҳу педиатр шудан мехоҳанд
ТИКА дар деҳаи Арбобхотун маркази нави тиббӣ сохт
Ифтитоҳи боз 4 маркази хизматрасонии Tcell дар вилояти Суғд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста