Традиционные пресс-конференции министерств и ведомств, организаций и учреждений, исполнительных органов государственной власти на местах по итогам первой половины 2019 года стартуют 15 июля.

Как обычно они представят информацию о результатах деятельности, успехах и недостатках отрасли и ответят на вопросы журналистов.

Первыми о своей работе перед СМИ отчитаются руководители министерств энергетики и водных ресурсов, юстиции, сельского хозяйства и Службы связи при правительстве Таджикистана.

Пресс-конференции продлятся до 2 августа.

Напомним, что впервые распоряжение президента Таджикистана о проведении квартальных пресс-конференций было издано 4 марта 2005 года в целях обеспечения прозрачности деятельности министерств и ведомств, а также доступа СМИ к официальным источникам информации.

В сентябре 2011 года в распоряжение были внесены коррективы, согласно которым руководители министерств и ведомств страны должны встречаться с представителями СМИ один раз в полгода.

В распоряжении отмечалось, что, в случае необходимости, главы министерств и ведомств республики могут проводить пресс-конференции несколько раз в течение одного месяца.

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