Вечером 11 июля в работе Twitter произошёл глобальный сбой. Примерно с 21:50 мск у части пользователей перестала отображаться лента.
При попытке воспользоваться поиском Twitter сообщает, что сервера соцсети перегружены — необходимо «немного подождать» и повторить попытку. Некоторые пользователи также не могут публиковать твиты, передает Интерфакс
Техническая служба сервиса пока не установила причину перебоев в работе и пообещала сообщать о всех новостях.
Согласно карте сайта downdetector.ru, самые большие очаги сбоев возникли в США, Японии и на северо-западе Европы. Российские пользователи жалуются на проблемы с доступом сравнительно редко.
Многие известные личности и ведомства мира ведут свои микроблоги в "Твиттере". Это позволяет им своевременно сообщать о новостях, которые они сочли важными. В частности, президент США Дональд Трамп ежедневно комментирует мировые события в своем твиттере.
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