Незаконный пункт обмена валюты был открыт жителями города Гиссар Махмадали Мусулмоновым и и Суннатуло Мирзоевым прямо в центе города, по улице Аловуддинова, 12.

«Предприниматели» были задержаны в момент реализации 3 тыс. долларов США, сообщает пресс-центр антикоррупционного ведомства Таджикистана.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 286 (незаконная сделка с иностранной валютой) и им грозит до пяти лет лишения свободы каждому.

Напомним, что правление Национального банка Таджикистана в конце 2015 года приняло инструкцию «О порядке проведения валютных операций с иностранной валютой», согласно которой, в стране были закрыты все обменные пункты валюты, а валютные операции, в том числе купля-продажа, проводятся в банковских центрах обслуживания, филиалах банков на местах и головных офисах кредитных организаций.

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