В Вене состоялось очередное пленарное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) под председательством Таджикистана, посвященное синергии и сотрудничеству между Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Европейским Союзом (ЕС) и ОБСЕ в Центрально-Азиатском регионе.

На пленарное заседание в качестве ключевых докладчиков были приглашены Генсек ШОС Владимир Норов, Спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Петер Буриан и Генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Генеральный секретарь ШОС представил информацию о взаимодействии государств-членов организации в области безопасности и противодействия «трем силам зла» - терроризму, экстремизму и сепаратизму, отметив, что с самого начала своей деятельности ШОС была призвана играть важнейшую роль в обеспечении мира и стабильности в Центральной Азии, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

"Лидеры государств-членов ШОС считают необходимым принятие мер по борьбе с наркоугрозой путем проработки проекта Концепции создания Антинаркотического центра ШОС в Душанбе", - отметил Норов.

Петер Буриан, выразив удовлетворение тенденцией интенсивного партнерства между ЕС и государствами Центральной Азии в последние годы, привлек внимание делегаций к положениям принятой 17 июня 2019 года новой Стратегии ЕС в Центральной Азии, а также итогам 15-й ежегодной встречи министров "Европейский Союз – Центральная Азия", состоявшейся 7 июля в Бишкеке.

Томас Гремингер отметил, что позитивная динамика открытости к сотрудничеству в Центральной Азии предоставляет новые возможности для совместного развития, в том числе с привлечением возможностей региональных организаций.

Он выразил благодарность Таджикистану за решение включить тему синергии между региональными организациями в программу председательства во ФСОБ.

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