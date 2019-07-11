В Узбекистане за уничтожение, разрушение или порчу объектов материального культурного наследия, повлекшее значительный ущерб, грозит штраф от 100 до 300 минимальных размеров заработной платы ($2,3 тыс. - $7 тыс.) или общественные работы до 360 часов либо исправительные работы до трех лет.
Нижняя палата Олий мажлиса (парламента) Узбекистана приняла закон, по которому максимальный штраф за разрушение и порчу объектов культурного наследия увеличился в пять раз. О принятых поправках на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер Азиз Абдухакимов, передает ИА "Фергана".
Если те же действия причинили объектам наследия крупный ущерб, наказание предполагает штраф от 300 до 500 МРЗП ($7 тыс. - $12 тыс.) или общественные работы от 360 до 480 часов, или ограничение свободы от одного года до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.
В настоящий момент статья 132 Уголовного кодекса Узбекистана за уничтожение, разрушение и порчу объектов наследия предполагает штраф от 50 до 100 МРЗП ($1,1 тыс. - $2,3 тыс.) или общественные работы от 360 до 480 часов, или ограничение свободы от одного года до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.
Закон разработан в соответствии с дорожной картой по совершенствованию охраны объектов наследия на 2019-2012 годы и должен быть утвержден Сенатом и подписан президентом.
«Одновременно с ужесточением наказания необходимо вести ежедневную разъяснительную работу среди населения и представителей органов власти на местах», — написал вице-премьер, призвав СМИ подключиться к пропаганде важности сохранения наследия.
Накануне был освобожден от своей должности ответственный секретарь Национальной комиссии по связям с ЮНЕСКО Алишер Икрамов. По информации источника «Ферганы», чиновник был уволен из-за решений Комитета всемирного наследия, в которых содержалось много критики в адрес состояния сохранности узбекистанских объектов наследия из списка ЮНЕСКО.
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