В Фергане создано узбекско-китайское предприятие Fergana stone paper company, специализирующееся на производстве бумаги из камня.

Церемония подписания учредительного договора на $7 млн. состоялась между обществом с ограниченной ответственностью "Сайкал" и китайской компанией Henan GX-Mach environmental technology co. Ltd.

"Сегодня мы стоим на пороге исторического события, потому что в Фергане создается единственное среди стран СНГ предприятие по производству бумаги из камня. Для него будет закуплено оборудования более чем на $3,5 млн., ежегодно предприятие сможет производить свыше 9 тысяч тонн бумаги", – рассказал менеджер "Сайкал" Темур Акрамов, передает Podrobno.uz.

По словам инициатора проекта Абдурахмона Ниёзова, в процессе изготовления бумаги экологии не будет нанесено никакого вреда, будут использованы простой камень и кальций. Однако качество каменной бумаги будет в корне отличаться от качества целлюлозной бумаги.

Например, в обычном процессе производства бумаги требуется много целлюлозы и воды. При этом третья часть воды состоит из добавляемых химических веществ. А в производстве бумаги из камня воды не требуется вовсе. Кроме того, продукт не размокает в воде, надписи не стираются в течение долгого времени, он не вызывает аллергических реакций. Себестоимость такой продукции в несколько раз дешевле простой бумаги.

Напоминаем, что индустрия производства бумаги из камня на промышленном уровне налажена только в Китае и Тайване. А подписанный в административном центре Ферганской области договор прибавил к их числу и Узбекистан.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.