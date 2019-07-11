Банк Эсхата организовал республиканские и региональные соревнования по футболу среди юношей за «Кубок Банка Эсхата».

Игры были организованы в честь 25-летия банка с целью прививания подрастающему поколению любви к здоровому образу жизни и футболу.

С 6 по 10 июля состоялись региональные соревнования в Детской Юношеской Спортивной школе №1 города Худжанда.

В них приняли участие 8 футбольных команд Согдийской области. По итогам игр были выявлены победители и лучшие игроки, которые были награждены памятными подарками и дипломами.

Первое место заняла Худжандская команда Специализированной спортивной школы футбола, конного спорта и поло (ССШФКП), второе место – команда «Спортивной школы Истаравшан» и третье место заняла команда «Спортивной школы Дусти».

Звание «Лучшего вратаря» было присуждено Бехзоду Хакимову из команды «Истаравшан», «Лучшего защитника» получил Алишер Хошимов из команды «Садаф Худжанд», «Лучшим полузащитником» признан Файзулло Ибрагимов из команды «Садаф Худжанд».

«Лучшим бомбардиром» стал Салохитдин Мухитдинов из ССШФКП и «Лучшим игроком» Хайдаршо Худойдодов из этой же школы.

Победителям региональных игр были вручены медали и «Кубок Банка Эсхата».

В рамках соревнований также пройдут игры по футболу среди юношеских футбольных команд города Душанбе и РРП. В итоге лучшие команды двух регионов встретятся в финале и будут бороться за «Суперкубок Банка Эсхата».

От души поздравляем всех игроков с победой и по традиции подпеваем: “Оле! Оле! Оле! Оле! Эсхата вперед!”.

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