В Душанбе завершились прослушивания претендентов на участие в телешоу «Central Asia’s Got talent». Генеральный партнер проекта, МегаФон Таджикистан, вручил талантливым жителям республики сувениры и цифровые подарки – сертификаты на подключение интернет-пакетов. Кроме того, оператор обеспечил зал театра оперы и балета, где проходили прослушивания, свободным доступом во Всемирную сеть по технологии Wi-Fi.
Участники, отобранные жюри телешоу, продолжат борьбу за международную известность и денежный приз в размере 260 000 сомони на следующем этапе, который пройдет в Казахстане.
Но уже отборочный тур показал, насколько яркими дарованиями обладают жители нашей страны. Увидеть их можно было не только на сцене: МегаФон Таджикистан помог следить за тем, что происходило за кулисами «Central Asia’s Got talent», где ведущий брал мини-интервью у участников и вручал подарки от оператора новых цифровых возможностей. А все желающие могли запечатлеть себя в специальной фотозоне, организованной МегаФоном.
«Сразу выложить эти фото в соцсети захотели многие участники шоу. Но это только начало: теперь самые яркие таджикские таланты поедут в Казахстан и смогут уже оттуда присылать с помощью мобильного интернета фотографии и видео для своих друзей и поклонников. Уверен, что и остальные используют подаренные нами интернет-пакеты с максимальной пользой, рассказывая в Сети о себе и своем даре», – комментирует коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.
Телешоу «CentralAsia’sGottalent» собирает таланты из четырех стран – Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. В финале каждую представят по три участника, прошедшие все предшествующие этапы. Будут определены главный победитель проекта и лучшие от каждой страны. Следить за трансляциями и бэкстейджами – съемками за кулисами шоу – можно на страницах компании «МегаФон Таджикистан».
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