В Таджикистане разработан план действий по оздоровлению финансового состояния ОАХК «Барки точик» на 2019-2025 годы, для реализации которого потребуется $1,2 млрд, говорится в отчете министра энергетики и водных ресурсов республики Усмонали Усмонзода правительству республики, который попал в распоряжение "АП".

Отмечается, что эти средства будут использованы для текущих платежей, оплаты кредиторских задолженностей перед самостоятельными производителями электроэнергии (Сангтудинская ГЭС-1 и ГЭС «Сангтуда-2»), оплаты коммерческих задолженностей перед местным банком («Ориёнбанк»), создания необходимой инфраструктуры для подсчета, реконструкции и модернизации объектов передачи и распределения электроэнергии и др.

Источниками необходимых средств указываются «дополнительные финансовые ресурсы ОАХК «Барки точик», которые образуются в результате увеличения денежных поступлений и сокращения расходов».

Также планируется привлекать средства международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка, Азиатского банка развития и других партнеров по развитию.

Отмечается, что для осуществления плана действий в нынешнем году будут привлечены кредиты Всемирного банка в размере $130 млн, чтобы оплатить задолженности «Барки точик» перед «Ориёнбанком» и двумя Сангтудинскими станциями.

В отчете министра подчеркивается, что для реализации этого плана ведутся также переговоры по привлечению гранта Всемирного банка.

Долги «Барки точик»

Общая задолженность «Барки точик» по состоянию на начало этого года достигла 22,9 миллиардов сомони (более $2,4 млрд.).

Долги энергохолдинга без учета кредитных инвестиционных соглашений составляют 4,4 млрд. сомони.

В частности «Барки точик» должен Сангтудинским гидроэлектростанциям (более 1 млрд. сомони), имеет налоговые задолженности (66 млн. сомони). Также «Барки точик» задолжал крупные суммы ОАО «Ориёнбанк» и имеет долги, образовавшие за счет закупки угля и другого топлива (мазут и прочее).

Задолженности же перед Минфином по кредитным инвестиционным проектам на начало этого года составили 18,5 млрд. сомони.

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