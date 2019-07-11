В Таджикистане разработан план действий по оздоровлению финансового состояния ОАХК «Барки точик» на 2019-2025 годы, для реализации которого потребуется $1,2 млрд, говорится в отчете министра энергетики и водных ресурсов республики Усмонали Усмонзода правительству республики, который попал в распоряжение "АП".

Отмечается, что эти средства будут использованы для текущих платежей, оплаты кредиторских задолженностей перед самостоятельными производителями электроэнергии (Сангтудинская ГЭС-1 и ГЭС «Сангтуда-2»), оплаты коммерческих задолженностей перед местным банком («Ориёнбанк»), создания необходимой инфраструктуры для подсчета, реконструкции и модернизации объектов передачи и распределения электроэнергии и др.

12:12 6 май

Когда цифры не сходятся. Или как спасти «Барки Точик» от банкротства?

Источниками необходимых средств указываются «дополнительные финансовые ресурсы ОАХК «Барки точик», которые образуются в результате увеличения денежных поступлений и сокращения расходов».

Также планируется привлекать средства международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка, Азиатского банка развития и других партнеров по развитию.

Отмечается, что для осуществления плана действий в нынешнем году будут привлечены кредиты Всемирного банка в размере $130 млн, чтобы оплатить задолженности «Барки точик» перед «Ориёнбанком» и двумя Сангтудинскими станциями.

В отчете министра подчеркивается, что для реализации этого плана ведутся также переговоры по привлечению гранта Всемирного банка.

 

Долги «Барки точик»

09:22 27 апрел

Помочь «Барки точик» надо уже всем миром. Или приватизацией

Общая задолженность «Барки точик» по состоянию на начало этого года достигла 22,9 миллиардов сомони (более $2,4 млрд.).

Долги энергохолдинга без учета кредитных инвестиционных соглашений составляют 4,4 млрд. сомони.

В частности «Барки точик» должен Сангтудинским гидроэлектростанциям (более 1 млрд. сомони), имеет налоговые задолженности (66 млн. сомони). Также «Барки точик» задолжал крупные суммы ОАО «Ориёнбанк» и имеет долги, образовавшие за счет закупки угля и другого топлива (мазут и прочее).

Задолженности же перед Минфином по кредитным инвестиционным проектам на начало этого года составили 18,5 млрд. сомони.

Оставайтесь с нами в TelegramFacebookInstagram, Viber, Яндекс.ДзенOK и Google Новостях.