Турецкое Агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА) добавило к своим реализованным проектам в Таджикистане в сфере здравоохранения еще один проект. В рамках «Программы поддержки здоровья матери и ребенка в сельских районах» была проведена реконструкция Центра здоровья села Арбобхотун района Рудаки.
В ходе проекта, реализованного в сотрудничестве с министерством здравоохранения и социальной защиты республики, пристройка медицинского Центра, пришедшая в непригодность, была снесена, и на ее месте было построено здание в два раза большее по площади.
Также Центру предоставлено все необходимое медицинское оборудование и офисная мебель.
Центр здоровья села Арбобхатун, где проживает около 12 000 человек, является единственным медицинским центром в селе. В 2017 году в центре было зарегистрировано более 43,5 тыс. посещений, а сам медперсонал в почти 57 тыс. случаях оказал медуслуги на дому.
В медицинском центре, где в общей сложности работают 9 врачей и 12 медсестер, имеются такие направления, как семейные врачи, стоматология, гинекология, офтальмология, внутренние болезни и др.
В ТИКА отметили, что проект нацелен на увеличение возможностей медицинского центра и предоставление услуг в более благоприятных условиях.
Официальное открытие медцентра после реконструкции намечено на завтра, 12 июля.
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