Верхняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала поправки в закон республики «О переписи населения», согласно которым в ходе переписи населения власти страны уточнят вероисповедание граждан.
В парламенте подчеркнули, что более 90% населения страны являются мусульманами. Но, цель поправок заключается в том, чтобы количественно уточнить, сколько в Таджикистане последователей ислама, христианства и других религий, а также атеистов.
По мнению одного из авторов поправок, депутата нижней палаты парламента Таджикистана Абдухалима Гаффорова, такие данные необходимы для государственных органов, которые должны знать вероисповедание своих граждан, а также для международных организаций, которые сотрудничают с властями Таджикистана.
Такой вопрос во время переписи населения в Таджикистане будет задаваться впервые.
В большинстве государств мира во время переписи населения вопросы о вероисповедании отсутствуют либо являются необязательными. Между тем, по словам сенатора Таджикистана Зафара Файзуллозода, в 86 государств мира при проведении переписи населения власти уточняют вероисповедание граждан.
Очередная перепись населения в Таджикистане будет проведена в 2020 году.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тасдиқи номгӯи ҷиноятҳои марбут ба хариду фурӯши одамон
Дастури Убайдуллоев оид ба муайян кардани шумори маркази ноҳияҳои дар деҳаҳо ҷойгиршуда
Амалиёти хатнаи ройгон ба зиёда аз 38 ҳазор кӯдакон давоми ним сол
Тоҷикистониёнро аз 1 сентябр болоравии навбатии тарифҳои нерӯи барқ интизор аст
Сарвазири Қазоқистон бо сафари расмӣ ба Душанбе меояд
Иштироки 6 дзюдочии тоҷик дар мусобиқаи Гран-прии Будапешт
Тоҷикистон - Сурия: 2:0. Пирӯзии дуюм дар Ҳиндустон
Сармояи оинномавии ҶСК “НБО Роғун” қариб то 3 млрд. доллар афзуд
БАОР роҳу воситаҳои раҳоиро аз ҳамкории на он қадр қаноатбахш бо Тоҷикистон меҷӯяд
Бо хоҳиши раиси ВМКБ парвозҳо ба Хоруғ барқарор шуданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста