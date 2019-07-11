Согласно принятому 22 июня этого года правительством республики постановлению, население с первого дня наступающей осени за каждый киловатт будет платить 22,66 дирамов (с учетом НДС) вместо действующего тарифа в размере 19,37 дирамов.

Тарифы на электроэнергию с 1 сентября повышаются для всех категорий потребителей (кроме Таджикской алюминиевой компании).

Тарифы для промышленных и непромышленных потребителей составят 55,14 дирамов, для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов – 22,66 дирамов, для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации при правительстве РТ – 7,87 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 22,66 дирамов (с 1 октября по 31 марта), для мелиоративных вертикальных скважин, мелиоративных насосных станций – 7,87 дирамов.

Тарифы за использование электроэнергии в электрокотлах и электрооборудовании с целью обеспечения горячей водой и отопления зданий составят 136,62 дирамов за киловатт (для не бюджетной сферы) и 40,37 дирамов (для бюджетных организаций и учреждений), для насосов по подаче питьевой воды (за исключением индивидуальных насосов) и канализации 10,76 дирамов.

Также отдельной категорией в постановление добавлен Таджикский металлургический комбинат, который будет получать с 1 сентября каждый киловатт электроэнергии за 9,68 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 55,14 дирамов (с 1 октября по 31 марта).

Тарифы для основного потребителя таджикской электроэнергии – ГУП «Таджикская алюминиевая компания» – на данный момент составляют: с 1 мая по 30 сентября - 7,20 дирамов за киловатт час, в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) - 11,80 дирамов.

Отметим, что в последний раз тарифы на электроэнергию в Таджикистане были повышены с 1 ноября 2018 года.

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