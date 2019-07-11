В урочище Елеке Сазы под Тарбагатаем Восточного Казахстана во время раскопок археологи наткнулись на остатки кожаного мешка с ценностями - мешок с сакским золотом, предположительно оставили в древности грабители, передает ИА «Фергана».

Ученые предположили, что воры спрятали награбленное между камнями и не вернулись за ним.

Находка датируется VII веком до нашей эры. Самое ценное украшение - литая фигурка в виде бегущего золотого оленя.

Фото altaynews.kz

По мнению ученых, оно уникально и не имеет аналогов. Среди находок есть золотая фольга, которой саки обматывали оружие и предметы быта.

Аким (глава) Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сказал, что находки будут включены в экспозицию «Золото Великой степи», которую сначала покажут в Казахстане, а затем отправят в Европу.

В раскопках на курганах «Елеке сазы» в Тарбагатайских горах, где работают семь групп археологов уже были найдены более трех тысяч золотых изделий, датируемых VIII-VII веками до нашей эры, в том числе, уникальные вещи, например, женские серьги-колокольчики, пластины с четырьмя заклепками, женское ожерелье с драгоценными камнями, а также снаряжения из золота для лошадей.

В 2018 году археологи презентовали найденного в «Елеке сазы» «золотого человека» — юношу, примерно 17-18 лет с золотым колчаном, кинжалом и гривной (обручем) из золота на шее.

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