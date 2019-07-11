В урочище Елеке Сазы под Тарбагатаем Восточного Казахстана во время раскопок археологи наткнулись на остатки кожаного мешка с ценностями - мешок с сакским золотом, предположительно оставили в древности грабители, передает ИА «Фергана».
Ученые предположили, что воры спрятали награбленное между камнями и не вернулись за ним.
Находка датируется VII веком до нашей эры. Самое ценное украшение - литая фигурка в виде бегущего золотого оленя.
По мнению ученых, оно уникально и не имеет аналогов. Среди находок есть золотая фольга, которой саки обматывали оружие и предметы быта.
Аким (глава) Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сказал, что находки будут включены в экспозицию «Золото Великой степи», которую сначала покажут в Казахстане, а затем отправят в Европу.
В раскопках на курганах «Елеке сазы» в Тарбагатайских горах, где работают семь групп археологов уже были найдены более трех тысяч золотых изделий, датируемых VIII-VII веками до нашей эры, в том числе, уникальные вещи, например, женские серьги-колокольчики, пластины с четырьмя заклепками, женское ожерелье с драгоценными камнями, а также снаряжения из золота для лошадей.
В 2018 году археологи презентовали найденного в «Елеке сазы» «золотого человека» — юношу, примерно 17-18 лет с золотым колчаном, кинжалом и гривной (обручем) из золота на шее.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тасдиқи номгӯи ҷиноятҳои марбут ба хариду фурӯши одамон
Дастури Убайдуллоев оид ба муайян кардани шумори маркази ноҳияҳои дар деҳаҳо ҷойгиршуда
Амалиёти хатнаи ройгон ба зиёда аз 38 ҳазор кӯдакон давоми ним сол
Тоҷикистониёнро аз 1 сентябр болоравии навбатии тарифҳои нерӯи барқ интизор аст
Сарвазири Қазоқистон бо сафари расмӣ ба Душанбе меояд
Иштироки 6 дзюдочии тоҷик дар мусобиқаи Гран-прии Будапешт
Тоҷикистон - Сурия: 2:0. Пирӯзии дуюм дар Ҳиндустон
Сармояи оинномавии ҶСК “НБО Роғун” қариб то 3 млрд. доллар афзуд
БАОР роҳу воситаҳои раҳоиро аз ҳамкории на он қадр қаноатбахш бо Тоҷикистон меҷӯяд
Бо хоҳиши раиси ВМКБ парвозҳо ба Хоруғ барқарор шуданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста