Национальная сборная Таджикистана по футболу одержала вторую победу на международном турнире «Hero Interсontinental Cup 2019» в индийском Ахмадабаде. Во втором туре они взяли верх над сборной Сирии со счетом 2:0.

Три очка сборной Таджикистана принесли точные удара Комрона Турсунова (46-я минута) и Илхомджона Баротова (67-я минута), сообщает официальный сайт ФФТ.

20-летний голкипер национальной сборной Таджикистана Рустам Ятимов был признан лучшим игроком матча: он несколько раз выручил команду в непростых ситуациях и в итоге не пропустил ни одного гола.

После окончания встречи Ятимову чек на денежный приз в размере $2500.

В первом туре турнира наши футболисты взяли верх над хозяевами – сборной Индии (4:2).

Набрав шесть очков после двух сыгранных туров, национальная сборная Таджикистана расположилась на первой строчке в турнирной таблице.

Свой следующий матч на турнире в Ахмадабаде сборная Таджикистана проведет против команды КНДР. Эта игра состоится в понедельник, 15 июля, на стадионе «EKA Arena» и начнется в 19:30 часов по душанбинскому времени.

Международный турнир «Hero Interсontinental Cup 2019» в Индии проходит по круговой системе в один круг, где каждая команда сыграет с каждой. Затем по итогам группового этапа две лучшие команды встретятся в финале, который состоится 19 июля.

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