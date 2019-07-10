Брейк-данс вошёл в соревновательную программу Олимпийских игр - 2024 в Париже, и таджикские брейкеры очень хотят включиться в борьбу за путёвку на эти игры.
Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летней Олимпиады 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте МОК.
В МОК считают, что данные виды спорта помогут сделать Олимпиаду более зрелищной и привлекут внимание молодой аудитории к спортивным состязаниям. Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что благодаря этим дисциплинам игры станут "более сбалансированными с гендерной точки зрения".
Окончательное решение о включении новых видов спорта в программу Игр-2024 исполком МОК примет в декабре 2020 года.
Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе в 2018 году. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.
Летние Олимпийские игры 2024 продлятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее Париж принимал летние Игры 1900 и 1924 годов. Во Франции игры последний раз проходили в 1992 году, когда зимние соревнования принимал Альбервиль. Заявку приурочили к 100-летию со дня предыдущей Парижской Олимпиады.
Мы поговорили о брейк-данс с одним из представителями этого стиля, таджикским би-боем Фирдавсом Джураевым.
Расскажите о себе — сколько вам лет, каким видом спорта занимались?
- Я родился и вырос в Худжанде, мне 25 лет, и раньше язанимался футболом и лёгкой атлетикой. Сейчас живу Душанбе и работаю тренером брейк-данса в танцевальной студии New Era. Состою в сборной команде Федерации спортивных танцев.
- Когда начали интересоваться брейк-дансом?
- Я начал интересоваться брейк-дансом еще в 2009 году, сразу после окончания 9 класса.
- А когда открыли свою группу, с какой целью?
- В 2014 году мне предложил открыть группу мой тренер Бахром Улмасов с целью развивать в Худжанде брейк - данс.
Брейк-данс скоростно-силовой танец, он способствует развитию физических и психических качеств. Система занятий таким танцем дает человеку возможность научиться двигаться ритмично и красиво, адекватно выражать свои эмоции через танцевальную пластику.
Основу программы составляют разделы силовой подготовки и акробатики. Силовая физическая подготовка включает упражнения, составляющие суть брейк-данса. На каждый год обучения предполагается определенный минимум умений, навыков, сведений по брейк-дансу. На каждом этапе обучения даётся материал по разделам: азбука музыкального движения, элементы танца «top rock», «footwork», «рower move». Кроме того, есть занятия по постановочной деятельности.
- Много ли у нас ребят, занимающихся спортивными танцами (брейк-данс, хип-хоп и т.д.), где они занимаются, где выступают?
- Раньше у нас много было танцоров в разных городах, районах, сейчас мало. Могу сказать, в данное время есть брейкеры в Душанбе и в Худжанде, а вот хип – хоп есть только в Душанбе. В Худжанде в данное время занимаются брейкингом моя команда Bad Boys Crew - многократные чемпионы РТ. В Душанбе есть разные танцевальные залы, разные команды. Команды в Душанбе по брейкингу - это Azia crew и Crazy Guys.
Моя команда Bad Boys Crew, например, выступала в разных странах, в частности в Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, России, Польше, Чехии и др.
- Проводятся ли соревнования между этими группами?
- Да. Соревнования проводятся. Раньше много проводились, сейчас не так много, и первое официальное соревнование Таджикистана проводилось в городе Худжанде в 2000 году. Каждую неделю проходили баттлы, приезжали судьи из Англии и России, с 2014 по 2016 года в Душанбе проводился всем известный чемпионат Red Bull Bc One Cypher Tajikistan. В данное время в Таджикистане соревнований проходит мало. Причина в том, что некоторые брейкеры перестали танцевать или разъехались в разные страны.
- Как вы думаете, смогут ли таджикские ребята включиться в борьбу за путёвки на Олимпийские игры? Насколько они готовы? Что для этого нужно?
- Думаю да. Таджикские брейкеры могут побороться за путёвку на Олимпийские игры. В данное время они не готовы, но есть время подготовиться, но для этого нужно усердно тренироваться, терпеть, и поставить перед собой цель, двигаться вперёд и заявить о себе.
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