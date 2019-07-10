Ангела Меркель испытала третий приступ дрожи на официальном мероприятии за несколько недель. Это произошло в среду во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.

В пресс-службе правительства Германии заявили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя хорошо, встреча с финским премьер-министром Антти Ринне проходит в плановом режиме, передает Euronews

"Канцлер чувствует себя хорошо, переговоры с финским премьер-министром проходят, как было запланировано", - заявил представитель ведомства.

Первый приступ перед камерами произошел 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время исполнения национальных гимнов Меркель начало сильно трясти. Позже она объяснила свое состояние обезвоживанием организма, добавив, что почувствовала улучшение, выпив несколько стаканов воды.

Дрожь Меркель снова попала в поле зрения журналистов 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Немецкий канцлер пыталась справиться с дрожью.

По словам представителей кабмина, ничего страшного со здоровьем канцлера не происходит. Позже пресс-служба правительства Германии сообщила о хорошем самочувствии Меркель и ее намерении вылететь в Японию на саммит "двадцатки".

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