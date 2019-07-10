Уставный капитал ОАО «Рогунская ГЭС» увеличен на 3 млрд 560 млн сомони и установлен в размере 27 млрд 760 млн сомони (около $3 млрд), сообщает пресс-служба Общества.

В ходе проходившего в конце июня очередного общего годового собрания акционеров ОАО «Рогунская ГЭС» принято решение, что уставный капитал Общества будет увеличен путем выпуска дополнительных акций.

В общей сложности планируется выпустить 35 млн 600 тыс. простых акций.

Во время собрания акционеров также утвержден аудитор ОАО «Рогунская ГЭС» в 2019 году и размер оплаты его услуг.

Аудитом Общества в этом году будет заниматься компания «Крестон АС», которая за свою работу получит 349 тыс 780 сомони.

Членами Наблюдательного совета ОАО «Рогунская ГЭС», который возглавил премьер-министр республики Кохир Расулзода, избраны 13 человек.

Также акционеры Рогуна избрали членов Ревизионной и Счетной комиссий Общества.

ОАО «Рогунская ГЭС» было создано в 2008 году в целях достройки Рогунской ГЭС.

В январе 2010 года в Таджикистане началась кампания по продажи акций и сертификатов ОАО «Рогунская ГЭС».

Количество держателей именных акций в 5000 сомони составляет 22 тыс. человек, а держателей простых акций - порядка 2 млн человек.

Запуск первого гидроагрегата «Рогунской ГЭС» состоялся в ноябре прошлого года. В апреле этого года планировалось ввести в эксплуатацию второй агрегат, однако его запуск был перенесен на сентябрь нынешнего года.

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