«Усиление сотрудничества с Таджикистаном и Кыргызстаном - это наш приоритет», - заявил председатель Правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов 10 июля на пресс-конференции, посвященной итогам работы банка в первом полугодии 2019 года.

Он отметил, что в этом направлении в настоящее время руководство ЕАБР ждет рекомендации от Национального банка Таджикистана и министерства финансов республики.

В целом, по словам Бельянинова, на данный момент сотрудничество между ЕАБР и Таджикистаном находится не на том, уровне, на котором хотелось бы.

«Мы пытаемся найти выход из не очень хорошей фазы в наших взаимодействиях», - сказал он.

Глава ЕАБР подчеркнул, что на данный финансовый институт получает из Таджикистана немало заявок, «но они, скорее, не заявки, а пожелания».

«Они не проработаны до уровня проекта. И когда мы начинаем их отрабатывать, получается, что реального обоснования не существует, залоговой массы нет даже на уровне 20%. Мы готовы идти на компромиссы, но получается, что вы дайте нам деньги, а мы посмотрим, отдавать или нет. Вот это, наверно не совсем правильно», - отметил он.

Каких-либо конкретных проектов, которые могли быть профинансированы со стороны ЕАБР, по словам Бельянинова, на данный момент не существует.

Он признался, что вопрос кредитования в определенной степени зависит от членства Таджикистана в Евразийском экономической союзе.

Отметим, что Таджикистан остается единственной страной-участницей ЕАБР, которая не присоединилась пока к ЕАЭС.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.