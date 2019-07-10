В одной из групп в узбекском сегменте Facebook появилась информация о том, что в городе Касансай Наманганской области Узбекистана начали спиливать 800-летнюю чинару (платан).
На одном видео, размещенном в группе, запечатлены несколько человек вокруг ствола дерева и слышны звуки пилы, сообщает ИА "Фергана".
В другом ролике видно несколько спиленных веток рядом с деревом. Комментаторы предлагают обращаться с жалобами в Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды.
Эта чинара является частью ландшафтного комплекса — она стоит посреди островка в пруду, на котором в форме круга расположен павильон чайханы. Дерево и чайхана находятся в центре городского парка отдыха.
Подобные деревья в Узбекистане - редкость. В Самаркандской области находится около десяти чинар, чей возраст примерно тысяча лет. В Ходжикенте есть 700-летний платан, а в заповеднике Кизилсув Кашкадарьинской области растет древовидный можжевельник, которому больше двух тысяч лет.
С начала 2019 года растительному миру Узбекистана был нанесен ущерб на 2,24 млрд сумов ($260 тысяч), сообщает Госкомитет по экологии и охране окружающей среды. За незаконную вырубку деревьев возбуждено семь уголовных дел, по которым общая сумма ущерба составила 1,4 млрд сумов ($163 тысячи). Всего в суды, прокуратуру и органы внутренних дел отправлено 189 уголовных и административных дел.
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