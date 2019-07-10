Внезапно как бы издалека пришел и покатился, нарастая и заглушая абсолютно все, тяжёлый гул. Земля вдруг резко содрогнулась и начала уходить из-под ног. Люди в ужасе стали покидать дома, но все происходило так быстро, что многие жители города и его окрестностей так и не успели уйти в безопасные места…

В одно мгновение все строения в Хаите превратились в развалины, долину покрыл густой столб пыли. Шум, грохот и скрежет были дополнены ураганным ветром, от которого деревья наклонялись кронами к земле, ломались, а большинство из них было вырвано с корнем.

Но это еще не было концом трагедии. Огромные массы горной породы, оторванные в результате землетрясения, устремились к Хаиту с разных направлений. Мало кому удалось спастись в то страшное утро 10 июля 1949 года.

…Этот репортаж мы написали в 2012 году…

Под грифом «секретно»

От Душанбе до Хаита – более 190 километров пути. Дорога в целом неплохая, большая часть покрыта новым асфальтом. Лишь с перевала Кабудджар и вплоть до Нурабада нас ждал нелегкий участок длиною в сорок с лишним километров. Здесь китайские дорожники вели подготовительную работу по укладке асфальта - всюду гравий, песок, пыль столбом и пробки.

Но вот мы вновь на ровном пути, после жаркого Душанбе и сорокакилометрового бездорожья свежий воздух Рашта действует пьяняще. Миновав центральную улицу Гарма, где место тенистых деревьев заняли плакаты с лозунгами и портреты героев, выезжаем в Таджикабад, а оттуда - в Хаит.

Селение Хаит расположено вблизи устья Оби Кабуд, где последний впадает в Сурхоб. В 30-х годах нашего столетия здесь был большой населенный пункт Калъаи Хаит (Крепость Хаита), вокруг которого расположились десятки кишлаков. Численность жителей этого района к моменту трагедии достигала более 70 тысяч человек.

Хаит стоит на стыке путей, идущих из обжитых долин Сурхоба, Оби Кабуда, из Зеравшанской долины, из долины реки Сох, а следовательно, и из Ферганской долины, через перевал Тутек. В прошлом это был оживленный населенный пункт с шумным базаром, мечетями, караван-сараем.

Трагедия 49-го оставила свой жестокий след в истории селения. Однако в те годы даже в Таджикистане о масштабах землетрясения многие не были информированы. Советское правительство тщательно замалчивало это событие, чтобы не портить юбилей Сталина.

Воспоминания очевидцев

Сейчас в Хаите проживают около 15 тысяч человек. Очевидцев той трагедии в селении осталось немного. Но мы их нашли. Большинству свидетелей землетрясения тогда было от семи до пятнадцати лет. Однако тот страшный день они помнят до сих пор.

Председатель джамоата Хаит Ахлиддин Иброхимов рассказал нам историю, услышанную от тети своего отца Гулистон Пировой, которая в 107-летнем возрасте умерла в прошлом году в Кумсангирском районе. В народе ее называли «момои Чиласпа». В момент трагедии ей было 44 года.

На этом месте когда-то находился Хаит Фото Asia-Plus

- С утра шел дождь. В то время в Хаите было очень неспокойно. После землетрясения 8 июля никто не жил в домах. Везде, особенно в садах, были сделаны легкие навесы от солнца. Под ними и ночевали люди. Очень тревожную обстановку создавало необычное поведение животных: петухи громко и часто пели, собаки беспричинно перебегали с места на место и выли, метались и мяукали кошки, чуть ли не беспрерывно кричали ослы, а накануне ночью жители заметили полеты голубей. Все вокруг, кроме людей, чуяли беду.

Внезапно как бы издалека пришел и покатился, нарастая и заглушая абсолютно все, тяжёлый гул. Ощущение от колебаний почвы напоминало выдергивание ковра из-под ног. В одно мгновение все здания в Хаите разрушились, и над ним поднялся столб пыли, на расстоянии двадцати шагов ничего не было видно. Затем долину накрыл оползень, и тысячи людей остались под толстым слоем земли и камней.

Эшони Давлатхуджа, выживший свидетель трагедии:

- Сначала произошло землетрясение 8 июля. Жертвы были, но их было немного. 10 июля землетрясение повторилось, но с силой, в несколько раз большей. Шум, грохот и скрежет были дополнены ураганным ветром, от которого деревья наклонялись кронами к земле, ломались, а большинство из них было вырвано с корнем. В те несколько минут погибли сотни людей. А чуть позже камни, деревья и земля, смешанные водой реки в вязкую кашу, накрыли Хаит.

Фазлиддин Рахимов, председатель Совета ветеранов войны и труда джамоата Хаит, выживший свидетель трагедии:

- Это было очень страшное время. Не успели опомниться от первого землетрясения, как через день произошло второе, гораздо более ужасное. Земля содрогалась, всё рушилось, мы пытались бежать, но падали. Люди в ужасе повторяли молитву. Было много смертей на наших глазах.

Фазлиддин Рахимов Фото Asia-Plus

Были и удивительные случаи. Так, из самого центра Хаита после оползня водой выбросило в Сурхоб ребенка в гахворе (люльке). Это был мальчик. Его потом вытащили из воды в района Калъаи-лаби-об. Он был жив-здоров. Еще в живых остался мужчина. Он залез на дерево и крепко держался за него и также был выброшен оползнем.

Селения в ущельях Ясмина, Яхриджа, районы Калъаи-лаби-об, селения Нимичи боло, Нимичи поен, Джадор, Белги, Ялдамич, райцентр Джиргаталя и десятки других населенных пунктов были разрушены. До этой трагедии в Хаите проживало более шестидесяти тысяч жителей в 62 кишлаках, 27 колхозах и 11 джамоатах. Большинство из них остались под землей.

Косим Гозибеков, выживший свидетель трагедии:

- Люди пытались подниматься, убегать, но падали. Многие погибли, поглощенные глубокими трещинами, образовавшимися вследствие катастрофы. Кроме погибших под оползнем много было погибших и в окрестных селах, многие люди были застигнуты бедой в домах, оставшись под развалинами.

После землетрясения воду, которая собралась наверху, прорвало. Река начала смывать часть земли с трупами. Многие ушли, но мы через год вернулись.

Джалол Усандаров, выживший свидетель трагедии:

- Землетрясение произошло в июле, во время месяца Рамазан. Утром 10 июля мы с одним парнем и водителем на полуторке поехали в сторону Кальаи-лаби-об (Таджикабад), чтобы привезти продукты и палатки для пострадавших от землетрясения 8 июля.

Когда ехали обратно, вдруг землю начало сильно трясти, машину отбросило в овраг, мы спаслись чудом.

К нам после землетрясения прибыли люди из правительства во главе с председателем президиума Мунаваром Шогадоевым. Он сказал, что есть приказ Сталина восстановить Хаит, но большинство решило оставить эти земли.

Амриддин Садриддинов, выживший свидетель трагедии:

- Наш кишлак Мусофириён угроза частично миновала. Оползень дошел до первых домов нашего кишлака, накрыл несколько из них и повернул в сторону.

Землетрясения продолжались еще несколько лет. Многие из оставшихся в живых были переселены в Кабодиён, Вахшскую долину. Остались всего 10-12 семей, не захотевшие оставить родные места, где под землей остались их близкие.

В 70-е вновь многие вернулись.

На этом месте когда-то находился Хаит Фото Asia-Plus

Несколько лет назад здесь были американские сейсмологи. Они изучили местность и на наш вопрос о том, в чем была причина землетрясения, ответили, что под горами находилась большая энергия от залежей урана или газа и землетрясение открыло щели, через которые энергия устремилась вверх. Было тесно, и газы с силой выбросили горную породу.

История с летчиками

В июне 2007 года на страницах «Московских новостей» было напечатано воспоминание Виктора Чумакова:

«…10 июля двое летчиков, Воробьев и Петухов, доставили из Сталинабада в поврежденный землетрясением 8 июля Хаит деньги, предназначенные для восстановления жилищ. Деньги были доставлены в Хаитскую сберкассу, а спустя несколько часов произошла трагедия. Все осталось погребено землей...

После того как все стихло и толчки прекратились, потрясенные летчики глубокой ночью пришли в Гарм. Наутро летчики уже давали показания и объяснения, почему они остались живы, а самолет погиб, почему у них нет документов о сдаче денег в сберкассу. Допросы продолжились в Сталинабаде…

На них было заведено уголовное дело, их исключили из партии за утерю важных документов и перевели на работу в нелетный состав. Но им сказали, что вопрос об их восстановлении в партии может быть рассмотрен после извлечения сейфа из-под земли в Хаите. Три геодезические партии проводили поисковые работы. Только в конце 1950 года проходчикам удалось извлечь злополучный сейф, превратившийся в полутонную лепешку. Денежные пачки выглядели как спрессованные бумажные листы. В 1951 году летчикам Воробьеву и Петухову вернули партбилеты и допустили к самостоятельным полетам…»

По мнению автора, в том году праздновались двадцатилетие Таджикской ССР и юбилей Сталина, что и стало поводом для непридания той трагедии широкой огласке.

Факты трагедии Хаита

За два дня до трагедии, 8 июля, два сильных землетрясения были форшоками - предшественниками катастрофы, подготовившими её, как бы надломившими склоны гор, которые 10 июля похоронили Хаит, Хисорак и множество небольших кишлаков.

Хаитское землетрясение 10 июля 1949 года было зафиксировано фактически всеми сейсмическими станциями мира. Время, место и мощность землетрясения с достаточной точностью определили даже в Южной Америке.

География местности в огромном районе вокруг эпицентра вмиг изменилась. Из-за гигантских обвалов реки оказались запруженными. В Ясманской долине на протяжении 15-17 километров от Хаита произошли массовые обвалы и оползни правого берега реки Ясман. Рыхлый грунт, нарушенный землетрясением 8 июля, главным образом пахотные участки, снесло с гор в реку. Земля, сброшенная со склонов, в том месте, где образовалось озеро от завала 8 июля, смешалась с водой и в виде грязевого потока была выброшена по инерции на предгорье противоположного берега местами на 2-3 километра и стала стекать обратно к руслу. В русле реки Ясман образовался грязевой поток шириной до двух километров. На него наслаивались все новые и новые обвалы и оползни с правого берега.

Только 11 июля Ясман пробил себе русло в завале и стал выносить все то, что было разрушено и завалено.

По правому берегу реки Сурхоб во многих местах произошли оползни, обвалы и камнепады. Две трети кишлака Немичи поён оторвало и снесло на 400-500 метров к Сурхобу.

По гребню хребта между рекой Сурхоб и ущельем реки Дара-Мадат образовалась трещина шириной до 20 сантиметров и глубиной от 5 до 10 метров на протяжении нескольких сотен метров. Вблизи Джиргаталя на северных склонах хребта в ущелье Дараи Мадад подземным ударом была выброшена земля на 250 метров. Деревья вырывало с корнем и ломало в щепки.

В восьми километрах от Джиргаталя по ущелью Мадад у подножия северного склона хребта в результате подземного удара образовалась воронка глубиной 30 метров и диаметром до 50 метров. Удар был настолько сильным, что захватил и склон горы. Вся земля была поднята и выброшена на противоположный берег ущелья на расстояние 500 метров на север. Эта земля была обильно насыщена водой и представляла собой вязкую массу, которая скатывалась со склона, увлекая за собой грунт. Приблизительно здесь было выброшено 100 тысяч кубометров грунта.

Таково было одно из сильнейших в мире землетрясений XX века и, очевидно, сильнейшее из когда-либо зарегистрированных на территории Российской империи и СССР. Его интенсивность оценивается более чем в 11 баллов, а магнитуда - 7,6. Размер зоны 9-балльных сотрясений - 60x70 километров. Выход энергии соответствует энергии взрыва водородной бомбы в 40 мегатонн.

В память о жертвах 49-го

В 1964 году в память о жертвах той трагедии был построен монумент «Модари гам» (Скорбящая мать), который сильно обветшал и два года назад вместо него был возведен новый монумент.

Монумент в память о жертвах трагедии 1949 г. в Хаите Фото Asia-Plus

Публицист Маджнун Сиродж написал рассказ «Фоджиа» («Трагедия»), посвященный этим событиям, к 60-летию трагедии кинодокументалистом Джонибеком Асрориеном был снят документальный фильм «Ёдбуди шахидони заминларза» («Памяти погибших от землетрясения»).

Летом 2009 года в Душанбе прошла международная конференция, приуроченная к 60-летию со дня Хаитского землетрясения, произошедшего 9-11 июля 1949 года в Раштской долине Таджикистана. В ней принимали участие научные работники, инженеры, техники из дальнего и ближнего зарубежья, представители международных и неправительственных организаций, а также деловых кругов мира, которые обсуждали вопросы снижения сейсмического риска на территории Таджикистана на уроках Хаитской катастрофы.

Послесловие

Утром житель селения, очевидец трагедии Фазлиддин Рахимов провел нас по узким улочкам современного Хаита, рассказывая о буднях и прошлом красочного края. Мы прошли по малозаметной тропинке, идущей на север к темному зеву ущелья.

Ранние лучи солнца еще не полностью освещают ущелье, и оно оказывается в какой-то зловещей тени. Повсюду торчат камни, чем-то напоминающие надгробные плиты.

Пройдя метров сто вглубь, бобои Фазлиддин остановился, опустил голову и тихо сказал: «Вот это место. Горы сошлись. Здесь был город Хаит, были кишлаки. Здесь кипела жизнь. Но в одно мгновение все оказалось глубоко под землей». Слушая эти слова, почувствовали, как по телу пробежала некая дрожь. Мы помолились и молча пошли обратно в надежде на то, что такая трагедия никогда больше не повторится на прекрасной земле Хаита.

Джафар Ниязов, старший научный сотрудник Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ, доктор исторических наук:

- Хаитское землетрясение считается одной из сильнейших катастроф ХХ века в Средней Азии, отголоски которой были зафиксированы практически по всему югу Среднеазиатского горного района.

Перед Хаитским землетрясением в регионе прошли обильные ливневые дожди, что и вызвало такие масштабные последствия. Первые два сильных землетрясения произошли 8 июля, они вызвали горные обвалы, камнепады, а также появление трещин и мелких разрушений стен отдельных строений. Это вызвало панику среди людей, что заставило население из прилегающих горных кишлаков и районов собраться в котловане Хаита.

Строители нового Хаита Фото Asia-Plus

После мощного землетрясения 10 июля сошло около ста маленьких и больших лавин. Ширина основного языка главного оползня составила около 11 километров, толщина - 10 метров. Поэтому людей и не искали, потому что под такой толщей земли спасательные работы вести было бессмысленно. Сейсмическая энергия катастрофы была в миллионы раз больше, чем энергия бомбы, сброшенной на японский город Хиросиму. В результате землетрясения Хаитский район Гармской области как географическая точка перестал существовать, жертвами катастрофического землетрясения и его последствий по разным подсчетам стали от 15 до 30 тысяч человек.

- Насколько высоки риски, что землетрясение, подобное хаитскому, может вновь повториться в нашем регионе?

- Риски всегда есть. Да, мы живем в сейсмически опасном районе. Периодичность такого рода землетрясений 200-250 лет. Сейчас у нас не наблюдается сейсмического затишья, когда землетрясения не происходят по несколько лет. У нас ежегодно проходят землетрясения, и они периодичны, поэтому мелкие землетрясения, как бы выпуская пар напряжения, снижают риск сильного землетрясения.

- Какую опасность сильные землетрясения могут нести крупным гидротехническим сооружениям, таким, как будущая Рогунская ГЭС?

- Гидростроительство всегда предусматривает риски. Гидроэлектростанции в сейсмически опасных зонах строятся заведомо с расчетом на возможность высокобалльного землетрясения. Так строили и Нурекскую ГЭС, когда на моделях проверяли то, как плотина сможет выдержать сейсмические колебания.

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